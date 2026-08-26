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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sakaryada-kamyondan-kimyasal-sizinti-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108244465.html
Sakarya'da kamyondan kimyasal sızıntı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da kamyondan kimyasal sızıntı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sakarya'nın Hendek ilçesinde tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan kamyondaki varillerden sızıntı meydana geldi. Kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
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Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan kamyonda kimyasal sızıntı meydana geldi.Sakarya'nın Hendek ilçesinde sızıntının çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine kamyon Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekildi. Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz kimyasal maddeden etkilendi.Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürsel ve Akdeniz, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kimyasal sızıntı nedeniyle bölgede temizlik çalışması yapılırken, çevre sakinlerine tedbir amacıyla dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html
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sakarya, sakarya valiliği, sakarya büyükşehir belediyesi, kimyasal, kimyasal sızıntı, kimyasal tesis
sakarya, sakarya valiliği, sakarya büyükşehir belediyesi, kimyasal, kimyasal sızıntı, kimyasal tesis

Sakarya'da kamyondan kimyasal sızıntı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

00:24 26.08.2026
© AA / Gürkan ÖzerSakarya'nın Hendek ilçesinde kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2026
© AA / Gürkan Özer
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan kamyondaki varillerden sızıntı meydana geldi. Kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan kamyonda kimyasal sızıntı meydana geldi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde sızıntının çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine kamyon Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekildi. Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz kimyasal maddeden etkilendi.
Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürsel ve Akdeniz, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kimyasal sızıntı nedeniyle bölgede temizlik çalışması yapılırken, çevre sakinlerine tedbir amacıyla dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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