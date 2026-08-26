https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/sakaryada-kamyondan-kimyasal-sizinti-2-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108244465.html

Sakarya'da kamyondan kimyasal sızıntı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da kamyondan kimyasal sızıntı: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan kamyondaki varillerden sızıntı meydana geldi. Kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T00:24+0300

2026-08-26T00:24+0300

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sakarya büyükşehir belediyesi

kimyasal

kimyasal sızıntı

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Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşıyan kamyonda kimyasal sızıntı meydana geldi.Sakarya'nın Hendek ilçesinde sızıntının çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine kamyon Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekildi. Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz kimyasal maddeden etkilendi.Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürsel ve Akdeniz, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kimyasal sızıntı nedeniyle bölgede temizlik çalışması yapılırken, çevre sakinlerine tedbir amacıyla dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html

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sakarya, sakarya valiliği, sakarya büyükşehir belediyesi, kimyasal, kimyasal sızıntı, kimyasal tesis