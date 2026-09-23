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Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi tamamlandı: Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber çıkıyor
Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi tamamlandı: Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber çıkıyor
Sputnik Türkiye
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi tamamlandı.İsmini yetiştirildiği mahalleden alan Karaağaç acı biberinin fideleri mayıs ayında toprakla buluşturuldu.Yaklaşık 3 aylık olgunlaşma döneminin ardından toplanan biberler, ipe dizilerek gölgede kurumaya bırakıldı.Üretici Tunahan Ule, gazetecilere, ata tohumundan üretilen patentli biberi özenle yetiştirdiklerini söyledi.Temmuz ayının sonunda olgunlaşan biberleri toplamaya başladıklarını anlatan Ule, astıkları biberlerin kuruma işleminin tamamlandığını bildirdi.İlk hasatta topladıkları yeşil biberleri kuruttuklarını, ikinci hasattaki ürünü ise kırmızı olarak toplayacaklarını ifade eden Ule, "Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması, yoksa kurumaz. Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ediyoruz. Kuru biberin kilosu 3 bin lira, yaş biber de 150 liradan satılıyor. 1,5 ay kuruma süresi var. Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor." dedi.Ule, ilk hasatta elde ettikleri biberin 70 tonunu ciğercilere sattıklarını, 20 tonunu ise kuruttuklarını belirtti.İkinci hasatta 70 ton kırmızı biber toplayacaklarını dile getiren Ule, bu biberden acı sos üreteceklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/domates-salcasi-deyip-gecmeyin-beyin-uzerindeki-etkisi-ortaya-cikti-1108614429.html
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edirne, biber, gastronomi
edirne, biber, gastronomi

Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi tamamlandı: Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber çıkıyor

10:30 23.09.2026
© Gökhan BalcıEdirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Gökhan Balcı
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Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi.
Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi tamamlandı.
İsmini yetiştirildiği mahalleden alan Karaağaç acı biberinin fideleri mayıs ayında toprakla buluşturuldu.
Yaklaşık 3 aylık olgunlaşma döneminin ardından toplanan biberler, ipe dizilerek gölgede kurumaya bırakıldı.
© Gökhan BalcıEdirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
© Gökhan Balcı
Üretici Tunahan Ule, gazetecilere, ata tohumundan üretilen patentli biberi özenle yetiştirdiklerini söyledi.
Temmuz ayının sonunda olgunlaşan biberleri toplamaya başladıklarını anlatan Ule, astıkları biberlerin kuruma işleminin tamamlandığını bildirdi.
İlk hasatta topladıkları yeşil biberleri kuruttuklarını, ikinci hasattaki ürünü ise kırmızı olarak toplayacaklarını ifade eden Ule, "Biberimizin en büyük özelliği ince kabuklu olması, yoksa kurumaz. Bir ton yaş biberden 70 kilogram kuru biber elde ediyoruz. Kuru biberin kilosu 3 bin lira, yaş biber de 150 liradan satılıyor. 1,5 ay kuruma süresi var. Sadece ciğerle değil, sulu yemekler ve mezelerde de tercih ediliyor." dedi.
© Gökhan BalcıEdirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
© Gökhan Balcı
Ule, ilk hasatta elde ettikleri biberin 70 tonunu ciğercilere sattıklarını, 20 tonunu ise kuruttuklarını belirtti.
İkinci hasatta 70 ton kırmızı biber toplayacaklarını dile getiren Ule, bu biberden acı sos üreteceklerini kaydetti.
© Gökhan BalcıEdirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisi sona erdi
© Gökhan Balcı
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