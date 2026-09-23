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Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp
Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp
Sputnik Türkiye
Japonya'da hayatı felç eden Dujuan Tayfunu'nun ardından yürütülen çalışmalarla birlikte acı bilanço netleşmeye devam ediyor. Şiddetli yağışlar ve toprak... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:59+0300
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pasifik okyanusu
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Geçtiğimiz pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden ülkeye yaklaşarak Japonya genelinde büyük bir yıkıma yol açan Dujuan Tayfunu, İbaraki, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkisi altına almıştı. Yerel yetkililerden alınan son bilgilere göre, arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Chiba eyaletinde 3 ve Kanagawa eyaletinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Böylece afette hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9'a yükselirken, kayıp durumdaki 4 kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Felaket nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapının hasar gördüğü resmi makamlarca açıklandı.Hayatı felç eden tayfunda milyonlarca kişiye uyarıPazartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ve fırtına, ülkede hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Felaket anında en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye acil tahliye uyarısı yapılırken, pek çok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintilerinin yaşandığı tayfun sürecinde, hava ulaşımı da büyük darbe alarak 292 uçuş iptal edildi; ayrıca kara ve deniz ulaşımında da ciddi aksamalar kaydedildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması ve hasar tespit çalışmaları için bölgedeki alarm durumunun sürdüğünü belirtti.
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japonya, pasifik okyanusu, i̇baraki, asya & pasifik

Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp

10:59 23.09.2026
© REUTERS KYODOJaponya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© REUTERS KYODO
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Japonya'da hayatı felç eden Dujuan Tayfunu'nun ardından yürütülen çalışmalarla birlikte acı bilanço netleşmeye devam ediyor. Şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarının ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürerken, felaket nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9 kişiye ulaştı.
Geçtiğimiz pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden ülkeye yaklaşarak Japonya genelinde büyük bir yıkıma yol açan Dujuan Tayfunu, İbaraki, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkisi altına almıştı. Yerel yetkililerden alınan son bilgilere göre, arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Chiba eyaletinde 3 ve Kanagawa eyaletinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece afette hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9'a yükselirken, kayıp durumdaki 4 kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Felaket nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapının hasar gördüğü resmi makamlarca açıklandı.

Hayatı felç eden tayfunda milyonlarca kişiye uyarı

Pazartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ve fırtına, ülkede hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Felaket anında en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye acil tahliye uyarısı yapılırken, pek çok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.
Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintilerinin yaşandığı tayfun sürecinde, hava ulaşımı da büyük darbe alarak 292 uçuş iptal edildi; ayrıca kara ve deniz ulaşımında da ciddi aksamalar kaydedildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması ve hasar tespit çalışmaları için bölgedeki alarm durumunun sürdüğünü belirtti.
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