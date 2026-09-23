https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/japonyayi-vuran-dujuan-tayfununda-olu-sayisi-9a-yukseldi-4-kisi-halen-kayip---1108959800.html

Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp

Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp

Sputnik Türkiye

Japonya'da hayatı felç eden Dujuan Tayfunu'nun ardından yürütülen çalışmalarla birlikte acı bilanço netleşmeye devam ediyor. Şiddetli yağışlar ve toprak... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T10:59+0300

2026-09-23T10:59+0300

2026-09-23T10:59+0300

dünya

japonya

pasifik okyanusu

i̇baraki

asya & pasifik

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Geçtiğimiz pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden ülkeye yaklaşarak Japonya genelinde büyük bir yıkıma yol açan Dujuan Tayfunu, İbaraki, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkisi altına almıştı. Yerel yetkililerden alınan son bilgilere göre, arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Chiba eyaletinde 3 ve Kanagawa eyaletinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Böylece afette hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9'a yükselirken, kayıp durumdaki 4 kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Felaket nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapının hasar gördüğü resmi makamlarca açıklandı.Hayatı felç eden tayfunda milyonlarca kişiye uyarıPazartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ve fırtına, ülkede hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Felaket anında en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye acil tahliye uyarısı yapılırken, pek çok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintilerinin yaşandığı tayfun sürecinde, hava ulaşımı da büyük darbe alarak 292 uçuş iptal edildi; ayrıca kara ve deniz ulaşımında da ciddi aksamalar kaydedildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması ve hasar tespit çalışmaları için bölgedeki alarm durumunun sürdüğünü belirtti.

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