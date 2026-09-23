https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/japonyayi-vuran-dujuan-tayfununda-olu-sayisi-9a-yukseldi-4-kisi-halen-kayip---1108959800.html
Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp
Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp
Sputnik Türkiye
Japonya'da hayatı felç eden Dujuan Tayfunu'nun ardından yürütülen çalışmalarla birlikte acı bilanço netleşmeye devam ediyor. Şiddetli yağışlar ve toprak... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:59+0300
2026-09-23T10:59+0300
2026-09-23T10:59+0300
dünya
japonya
pasifik okyanusu
i̇baraki
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108000545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f238a525b1f3717bd3ceaccb5f8de57c.jpg
Geçtiğimiz pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden ülkeye yaklaşarak Japonya genelinde büyük bir yıkıma yol açan Dujuan Tayfunu, İbaraki, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkisi altına almıştı. Yerel yetkililerden alınan son bilgilere göre, arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Chiba eyaletinde 3 ve Kanagawa eyaletinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.Böylece afette hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9'a yükselirken, kayıp durumdaki 4 kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Felaket nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapının hasar gördüğü resmi makamlarca açıklandı.Hayatı felç eden tayfunda milyonlarca kişiye uyarıPazartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ve fırtına, ülkede hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Felaket anında en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye acil tahliye uyarısı yapılırken, pek çok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintilerinin yaşandığı tayfun sürecinde, hava ulaşımı da büyük darbe alarak 292 uçuş iptal edildi; ayrıca kara ve deniz ulaşımında da ciddi aksamalar kaydedildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması ve hasar tespit çalışmaları için bölgedeki alarm durumunun sürdüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/ingiltere-basbakani-burnham-gazze-sessizligi-sona-eriyor-ingiltere-dis-politikada-yeni-bir-doneme-1108959382.html
japonya
pasifik okyanusu
i̇baraki
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108000545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6702d64d8da74a4151ee06c1a2069ea5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
japonya, pasifik okyanusu, i̇baraki, asya & pasifik
japonya, pasifik okyanusu, i̇baraki, asya & pasifik
Japonya'yı vuran Dujuan Tayfunu'nda ölü sayısı 9'a yükseldi, 4 kişi halen kayıp
Japonya'da hayatı felç eden Dujuan Tayfunu'nun ardından yürütülen çalışmalarla birlikte acı bilanço netleşmeye devam ediyor. Şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarının ardından bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürerken, felaket nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9 kişiye ulaştı.
Geçtiğimiz pazartesi günü Pasifik Okyanusu üzerinden ülkeye yaklaşarak Japonya genelinde büyük bir yıkıma yol açan Dujuan Tayfunu, İbaraki, başkent Tokyo, Kanagawa, Shizuoka ve Saitama eyaletlerini etkisi altına almıştı. Yerel yetkililerden alınan son bilgilere göre, arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Chiba eyaletinde 3 ve Kanagawa eyaletinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Böylece afette hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 9'a yükselirken, kayıp durumdaki 4 kişiyi bulmak için başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Felaket nedeniyle ülke genelinde en az 600 yapının hasar gördüğü resmi makamlarca açıklandı.
Hayatı felç eden tayfunda milyonlarca kişiye uyarı
Pazartesi günü başlayan şiddetli yağışlar ve fırtına, ülkede hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Felaket anında en az 1 milyon 908 bin 645 kişiye acil tahliye uyarısı yapılırken, pek çok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi.
Yaklaşık 52 bin 600 hanede geçici elektrik kesintilerinin yaşandığı tayfun sürecinde, hava ulaşımı da büyük darbe alarak 292 uçuş iptal edildi; ayrıca kara ve deniz ulaşımında da ciddi aksamalar kaydedildi. Yetkililer, kayıp kişilere ulaşılması ve hasar tespit çalışmaları için bölgedeki alarm durumunun sürdüğünü belirtti.