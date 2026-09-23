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İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze sessizliği sona eriyor, İngiltere dış politikada yeni bir döneme giriyor
İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze sessizliği sona eriyor, İngiltere dış politikada yeni bir döneme giriyor
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New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, uluslararası diplomaside ses getirecek açıklamalara imza... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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batı şeria
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'nda hitap eden Andy Burnham, İngiltere'nin dış politikasında yeni bir döneme girildiğini belirtti. Ayrıca yapay zeka teknolojisinin halka hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan, gelecek yıl İngiltere'nin devralacağı G20 Dönem Başkanlığı'nın merkezinde yapay zekanın yer alacağını duyurdu.Gazze ve Batı Şeria i̇çin sert tepkiOrta Doğu politikasında yeni bir sayfa açtıklarını belirten Andy Burnham, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşadıklarının Gazze ve Batı Şeria'daki hiçbir eylemi meşrulaştıramayacağını vurguladı. Konuşmasında "Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor" ifadelerini kullanan Burnham, artan acılar karşısında sessiz kalmayacaklarını yineledi.Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim planlarına tepki olarak bu yerleşimlerle ticareti yasakladıklarını hatırlatan İngiltere Başbakanı, İsrail'in işgalinin yasa dışı olduğunu belirterek iki devletli çözüm vizyonunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bati-medyasi-von-der-leyen-ile-zelenskiy-arasindaki-gorusmede-gergin-anlar-yasandi-1108958821.html
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andy burnham, batı şeria, gazze
andy burnham, batı şeria, gazze

İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze sessizliği sona eriyor, İngiltere dış politikada yeni bir döneme giriyor

10:52 23.09.2026
© Wiktor Szymanowicz Andy Burnham
 Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Wiktor Szymanowicz
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New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, uluslararası diplomaside ses getirecek açıklamalara imza attı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine karşı daha fazla sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Burnham, bölgedeki trajik tablonun son bulması için net bir duruş sergiledi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'nda hitap eden Andy Burnham, İngiltere'nin dış politikasında yeni bir döneme girildiğini belirtti.
Ayrıca yapay zeka teknolojisinin halka hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan, gelecek yıl İngiltere'nin devralacağı G20 Dönem Başkanlığı'nın merkezinde yapay zekanın yer alacağını duyurdu.

Gazze ve Batı Şeria i̇çin sert tepki

Orta Doğu politikasında yeni bir sayfa açtıklarını belirten Andy Burnham, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşadıklarının Gazze ve Batı Şeria'daki hiçbir eylemi meşrulaştıramayacağını vurguladı. Konuşmasında "Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor" ifadelerini kullanan Burnham, artan acılar karşısında sessiz kalmayacaklarını yineledi.
Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim planlarına tepki olarak bu yerleşimlerle ticareti yasakladıklarını hatırlatan İngiltere Başbakanı, İsrail'in işgalinin yasa dışı olduğunu belirterek iki devletli çözüm vizyonunu savundu.
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