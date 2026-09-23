https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/ingiltere-basbakani-burnham-gazze-sessizligi-sona-eriyor-ingiltere-dis-politikada-yeni-bir-doneme-1108959382.html

İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze sessizliği sona eriyor, İngiltere dış politikada yeni bir döneme giriyor

İngiltere Başbakanı Burnham: Gazze sessizliği sona eriyor, İngiltere dış politikada yeni bir döneme giriyor

Sputnik Türkiye

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, uluslararası diplomaside ses getirecek açıklamalara imza... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T10:52+0300

2026-09-23T10:52+0300

2026-09-23T10:52+0300

dünya

andy burnham

batı şeria

gazze

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ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM Genel Kurulu'nda hitap eden Andy Burnham, İngiltere'nin dış politikasında yeni bir döneme girildiğini belirtti. Ayrıca yapay zeka teknolojisinin halka hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Başbakan, gelecek yıl İngiltere'nin devralacağı G20 Dönem Başkanlığı'nın merkezinde yapay zekanın yer alacağını duyurdu.Gazze ve Batı Şeria i̇çin sert tepkiOrta Doğu politikasında yeni bir sayfa açtıklarını belirten Andy Burnham, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşadıklarının Gazze ve Batı Şeria'daki hiçbir eylemi meşrulaştıramayacağını vurguladı. Konuşmasında "Çocuklar da dahil olmak üzere çok fazla insan öldü. Çok az yardım bölgeye girebiliyor. Bu durum çok uzun zamandır devam ediyor" ifadelerini kullanan Burnham, artan acılar karşısında sessiz kalmayacaklarını yineledi.Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim planlarına tepki olarak bu yerleşimlerle ticareti yasakladıklarını hatırlatan İngiltere Başbakanı, İsrail'in işgalinin yasa dışı olduğunu belirterek iki devletli çözüm vizyonunu savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bati-medyasi-von-der-leyen-ile-zelenskiy-arasindaki-gorusmede-gergin-anlar-yasandi-1108958821.html

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