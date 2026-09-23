https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/japonyadan-bmde-tarihi-cagri-guvenlik-konseyi-islemiyor-1108964369.html
Japonya'dan BM'de tarihi çağrı: Güvenlik konseyi işlemiyor
Japonya'dan BM'de tarihi çağrı: Güvenlik konseyi işlemiyor
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Sanae, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı hitapta, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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2026-09-23T12:44+0300
dünya
takaiçi sanae
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japonya
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bm güvenlik konseyi
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Uluslararası düzenin büyük bir istikrarsızlık ve jeopolitik rekabet dönemi yaşadığını vurgulayan Takaiçi Sanae, "Soğuk Savaş sonrası dönem" söyleminin geride kaldığını ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı BM Şartı ilkelerinin ihlaline örnek gösteren Takaiçi, "Bu mevcut durumda, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış için işlemediği söylenmelidir" diyerek reform zorunluluğunun altını çizdi.Konseyin meşruiyetini ve temsiliyetini güvence altına almanın elzem olduğunu belirten Başbakan, hem daimi hem de daimi olmayan üye sayısının artırılması gerektiğini savundu. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer tehditlerine, yapay zeka güvenliğine ve 2050 net sıfır emisyon hedeflerine de dikkat çekti.Erdoğan ile Stratejik Görüşme ve "İki Kanat" VurgusuBM Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Takaiçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile ilişkilerin önemine değindi. Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin temini konularının ele alındığını aktaran Takaiçi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirileceğini vurguladı.Japonya ile Türkiye arasındaki bağları değerlendiren Takaiçi Sanae, "Japonya-Türkiye ilişkileri sıklıkla, 'Asya'nın uçsuz bucaksız coğrafyasını doğudan ve batıdan destekleyen iki kanat' benzetmesiyle tarif edilir" ifadesini kullandı. Görüşmede eğitim, ekonomi ve savunma alanlarında iş birliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yeni-rapor-ortaya-koydu-ulkeler-bmnin-2030-doga-koruma-hedeflerinin-gerisinde-kaldi-1108962770.html
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takaiçi sanae, hürmüz boğazı, japonya, güvenlik konseyi, bm güvenlik konseyi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, haberler
Japonya'dan BM'de tarihi çağrı: Güvenlik konseyi işlemiyor
Japonya Başbakanı Sanae, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda yaptığı hitapta, BM Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının uluslararası barışı sağlamakta yetersiz kaldığını belirtti. Küresel istikrarsızlığa dikkat çeken Başbakan, konseyin meşruiyeti için üye sayısının artırılması çağrısında bulundu.
Uluslararası düzenin büyük bir istikrarsızlık ve jeopolitik rekabet dönemi yaşadığını vurgulayan Takaiçi Sanae, "Soğuk Savaş sonrası dönem" söyleminin geride kaldığını ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı BM Şartı ilkelerinin ihlaline örnek gösteren Takaiçi, "Bu mevcut durumda, Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış için işlemediği söylenmelidir" diyerek reform zorunluluğunun altını çizdi.
Konseyin meşruiyetini ve temsiliyetini güvence altına almanın elzem olduğunu belirten Başbakan, hem daimi hem de daimi olmayan üye sayısının artırılması gerektiğini savundu. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer tehditlerine, yapay zeka güvenliğine ve 2050 net sıfır emisyon hedeflerine de dikkat çekti.
Erdoğan ile Stratejik Görüşme ve "İki Kanat" Vurgusu
BM Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiren Takaiçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile ilişkilerin önemine değindi. Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin temini konularının ele alındığını aktaran Takaiçi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirileceğini vurguladı.
Japonya ile Türkiye arasındaki bağları değerlendiren Takaiçi Sanae, "Japonya-Türkiye ilişkileri sıklıkla, 'Asya'nın uçsuz bucaksız coğrafyasını doğudan ve batıdan destekleyen iki kanat' benzetmesiyle tarif edilir" ifadesini kullandı. Görüşmede eğitim, ekonomi ve savunma alanlarında iş birliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.