https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/istanbul-dahil-14-il-icin-sari-kodlu-alarm-o-sehirlerde-olanlar-evlerinden-disari-cikmasin-1108954390.html

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu alarm: O şehirlerde olanlar evlerinden dışarı çıkmasın

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu alarm: O şehirlerde olanlar evlerinden dışarı çıkmasın

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamalarına göre yurdun geniş bir kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış dalgasının altına... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T07:06+0300

2026-09-23T07:06+0300

2026-09-23T07:06+0300

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Ülke genelinde hava durumu hızla değişirken; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri ile Antalya'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetleneceği bildirildi.Öte yandan Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında beklenen yağışların çok kuvvetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, Orta Karadeniz kıyılarında ise yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Sarı alarm verilen 14 i̇lde tehlikeOlumsuz hava koşullarının hayatı aksatmaması için yetkililer Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 14 il için sarı alarm verdi.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması isteniyor. Ayrıca denizlerde Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenirken, balıkçılar ve denizciler olası dalga boyu artışlarına karşı uyarılıyor.

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