Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/istanbul-dahil-14-il-icin-sari-kodlu-alarm-o-sehirlerde-olanlar-evlerinden-disari-cikmasin-1108954390.html
İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu alarm: O şehirlerde olanlar evlerinden dışarı çıkmasın
İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu alarm: O şehirlerde olanlar evlerinden dışarı çıkmasın
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamalarına göre yurdun geniş bir kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış dalgasının altına... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T07:06+0300
2026-09-23T07:06+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
düzce
bartın
zonguldak
bursa hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d095b9caba0aa4cbc3e6506cbfa8abf5.jpg
Ülke genelinde hava durumu hızla değişirken; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri ile Antalya'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetleneceği bildirildi.Öte yandan Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında beklenen yağışların çok kuvvetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, Orta Karadeniz kıyılarında ise yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.Sarı alarm verilen 14 i̇lde tehlikeOlumsuz hava koşullarının hayatı aksatmaması için yetkililer Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 14 il için sarı alarm verdi.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması isteniyor. Ayrıca denizlerde Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenirken, balıkçılar ve denizciler olası dalga boyu artışlarına karşı uyarılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/buyuk-okyanusta-alarm-polo-kasirgasi-5-kategoriye-yukseldi-1108954266.html
düzce
bartın
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/19/1107541888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5103558988d39ee06b108ceffb67d224.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meteoroloji genel müdürlüğü, düzce, bartın, zonguldak, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, düzce, bartın, zonguldak, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu

İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu alarm: O şehirlerde olanlar evlerinden dışarı çıkmasın

07:06 23.09.2026
© Cemal Yurttaşİstanbul yağmur
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Cemal Yurttaş
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamalarına göre yurdun geniş bir kesimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış dalgasının altına giriyor. Batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması beklenirken, uzmanlar peş peşe yapılan kuvvetli yağış uyarısı ile milyonlarca vatandaşı ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Ülke genelinde hava durumu hızla değişirken; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Özellikle Marmara’nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri ile Antalya'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetleneceği bildirildi.
Öte yandan Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında beklenen yağışların çok kuvvetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, Orta Karadeniz kıyılarında ise yer yer 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sarı alarm verilen 14 i̇lde tehlike

Olumsuz hava koşullarının hayatı aksatmaması için yetkililer Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 14 il için sarı alarm verdi.
Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması isteniyor. Ayrıca denizlerde Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenirken, balıkçılar ve denizciler olası dalga boyu artışlarına karşı uyarılıyor.
Melissa Kasırgası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
DÜNYA
Büyük Okyanus'ta alarm: Polo Kasırgası 5. kategoriye yükseldi
06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала