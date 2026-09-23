https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/israilin-abd-buyukelcisinin-ogluna-aracli-saldiri-1108984667.html
İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğluna araçlı saldırı
İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğluna araçlı saldırı
Sputnik Türkiye
İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu, yedek asker Neria Leiter, Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında düzenlenen araçlı saldırıda ağır yaralandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T23:18+0300
2026-09-23T23:18+0300
2026-09-23T23:18+0300
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İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bir kontrol noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda bir askerin ağır yaralandığını açıkladı. Yaralanan askerin İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu Neria Leiter olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.Büyükelçi Leiter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğlunun yaralandığını doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html
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abd, ortadoğu, batı şeria, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
abd, ortadoğu, batı şeria, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf)
İsrail'in ABD Büyükelçisi'nin oğluna araçlı saldırı
İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu, yedek asker Neria Leiter, Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında düzenlenen araçlı saldırıda ağır yaralandı.
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bir kontrol noktası yakınlarında düzenlenen saldırıda bir askerin ağır yaralandığını açıkladı.
Yaralanan askerin İsrail'in ABD Büyükelçisi Yehiel Leiter'in oğlu Neria Leiter olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
Büyükelçi Leiter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğlunun yaralandığını doğruladı.