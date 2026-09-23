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İranlı havayollarına yeni kısıtlamalar: Mahan Air’in Türkiye, Umman ve Gürcistan uçuşları durduruldu
İranlı havayollarına yeni kısıtlamalar: Mahan Air’in Türkiye, Umman ve Gürcistan uçuşları durduruldu
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran uçaklarına hizmet sunan havalimanlarına yönelik sert yaptırım uyarısının ardından, İran merkezli havayolu şirketi Mahan... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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Son resmi açıklama ve bildirimler, Mahan Air’in bölgedeki bazı kritik noktalara uçuşlarını tamamen sonlandırdığını ortaya koyuyor. Şirketin Umman’ın başkenti Maskat’a düzenlediği seferler 17 Eylül'de durdurulurken; İstanbul, Ankara ve Gürcistan uçuşları ise 21 Eylül itibarıyla iptal edildi.Bağdat ve Bakü'den tüm İran şirketlerine yasakKısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.Kararın arkasındaki ABD tehdidiBölge ülkelerinin peş peşe aldığı bu kararların temelinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları yatıyor. Bessent, 23 Eylül’den sonra İran uçaklarına yakıt veya yer hizmeti sağlayan herhangi bir havalimanının, ABD’nin dolar temelli finansal sisteminden tamamen çıkarılacağını duyurmuştu. Bu ağır yaptırım tehdidinin, ilgili ülkeleri İranlı şirketlere verilen uçuş ve hizmet izinlerini iptal etmeye zorladığı ifade ediliyor.Tüm bu gelişmelere rağmen, Sputnik’in sahadan aktardığı gözlemlere göre Tahran’daki havalimanları normal faaliyetlerini sürdürüyor. Havalimanları, uluslararası seferler de dahil olmak üzere uçuşları kabul etmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iran-hava-yollarinin-bagdat-ve-maskat-ucuslari-iptal-edildi-1108953996.html
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mahan air, i̇ran, abd, scott bessent, gürcistan, i̇stanbul, ankara, ortadoğu, sputnik

İranlı havayollarına yeni kısıtlamalar: Mahan Air’in Türkiye, Umman ve Gürcistan uçuşları durduruldu

17:58 23.09.2026
© AAYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İran uçaklarına hizmet sunan havalimanlarına yönelik sert yaptırım uyarısının ardından, İran merkezli havayolu şirketi Mahan Air’in Türkiye, Umman ve Gürcistan uçuşları durduruldu. Aynı kapsamda Bağdat ve Bakü havalimanları da tüm İranlı havayolu şirketlerine verdikleri hizmetleri askıya aldı.
Son resmi açıklama ve bildirimler, Mahan Air’in bölgedeki bazı kritik noktalara uçuşlarını tamamen sonlandırdığını ortaya koyuyor. Şirketin Umman’ın başkenti Maskat’a düzenlediği seferler 17 Eylül'de durdurulurken; İstanbul, Ankara ve Gürcistan uçuşları ise 21 Eylül itibarıyla iptal edildi.

Bağdat ve Bakü'den tüm İran şirketlerine yasak

Kısıtlamalar yalnızca Mahan Air ile sınırlı kalmadı. Irak’ın başkenti Bağdat ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki havalimanları, tüm İran menşeli havayolu şirketlerine hizmet vermeyi durdurdu. Öte yandan, İran dışındaki ülkelere ait havayolu şirketlerinin seferleri normal tarifelerine uygun olarak kesintisiz sürüyor.

Kararın arkasındaki ABD tehdidi

Bölge ülkelerinin peş peşe aldığı bu kararların temelinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları yatıyor. Bessent, 23 Eylül’den sonra İran uçaklarına yakıt veya yer hizmeti sağlayan herhangi bir havalimanının, ABD’nin dolar temelli finansal sisteminden tamamen çıkarılacağını duyurmuştu. Bu ağır yaptırım tehdidinin, ilgili ülkeleri İranlı şirketlere verilen uçuş ve hizmet izinlerini iptal etmeye zorladığı ifade ediliyor.
Tüm bu gelişmelere rağmen, Sputnik’in sahadan aktardığı gözlemlere göre Tahran’daki havalimanları normal faaliyetlerini sürdürüyor. Havalimanları, uluslararası seferler de dahil olmak üzere uçuşları kabul etmeye devam ediyor.
İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını iptal eden havayolları listesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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