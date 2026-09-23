https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iranda-kesm-adasi-aciklarinda-patlama-sesi-duyuldu-1108953458.html
İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyuldu
İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyuldu
Sputnik Türkiye
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası çevresinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T01:24+0300
2026-09-23T01:24+0300
2026-09-23T01:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
keşm adası
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İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, tlama sesinin deniz yönünden geldiği aktarılırken, olay sırasında adaya herhangi bir roket ya da füzenin isabet etmediği belirtildi.Olayın nedenine ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/trump-iranla-anlasmaya-varilmasi-yonunde-oldukca-buyuk-bir-ivme-var-1108952530.html
i̇ran
keşm adası
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ortadoğu, i̇ran, keşm adası
ortadoğu, i̇ran, keşm adası
İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyuldu
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası çevresinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, tlama sesinin deniz yönünden geldiği aktarılırken, olay sırasında adaya herhangi bir roket ya da füzenin isabet etmediği belirtildi.
Olayın nedenine ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.