https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iranda-kesm-adasi-aciklarinda-patlama-sesi-duyuldu-1108953458.html

İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyuldu

İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyuldu

Sputnik Türkiye

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası çevresinde patlama sesi duyulduğu bildirildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T01:24+0300

2026-09-23T01:24+0300

2026-09-23T01:24+0300

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ortadoğu

i̇ran

keşm adası

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İran'da Keşm Adası açıklarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, tlama sesinin deniz yönünden geldiği aktarılırken, olay sırasında adaya herhangi bir roket ya da füzenin isabet etmediği belirtildi.Olayın nedenine ilişkin yerel makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/trump-iranla-anlasmaya-varilmasi-yonunde-oldukca-buyuk-bir-ivme-var-1108952530.html

i̇ran

keşm adası

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