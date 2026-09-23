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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iran-abdli-arabulucularla-gorustu-hurmuz-bogazi-icin-abdye-3-sart-1108952701.html
İran, ABD'li arabulucularla görüştü: Hürmüz Boğazı için ABD'ye 3 şart
İran, ABD'li arabulucularla görüştü: Hürmüz Boğazı için ABD'ye 3 şart
Sputnik Türkiye
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 3 şartı ABD'li yetkiliye iletti. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T00:14+0300
2026-09-23T00:14+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
steve witkoff
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. İran devlet medyasına göre görüşmede, stratejik Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın şartları ABD'ye iletildi.Devlet medyası, boğazın yeniden açılması için öne sürülen şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm direniş cephelerinde savaşın sona erdirilmesinin bulunduğunu aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/trump-iranla-anlasmaya-varilmasi-yonunde-oldukca-buyuk-bir-ivme-var-1108952530.html
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
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steve witkoff, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
steve witkoff, abd, i̇ran, hürmüz boğazı, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

İran, ABD'li arabulucularla görüştü: Hürmüz Boğazı için ABD'ye 3 şart

00:14 23.09.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorovİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
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İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 3 şartı ABD'li yetkiliye iletti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında ABD'nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü.
İran devlet medyasına göre görüşmede, stratejik Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için İran'ın şartları ABD'ye iletildi.
Devlet medyası, boğazın yeniden açılması için öne sürülen şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının derhal serbest bırakılması ve tüm direniş cephelerinde savaşın sona erdirilmesinin bulunduğunu aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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Trump: İran'la anlaşmaya varılması yönünde oldukça büyük bir ivme var
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