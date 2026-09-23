https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/ingilterede-askeri-egitim-ucagi-dustu-iki-pilot-yarali-kurtuldu-1108978616.html
İngiltere'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot yaralı kurtuldu
İngiltere'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot yaralı kurtuldu
Sputnik Türkiye
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait askeri eğitim uçağı, Galler'de havalandıktan kısa süre sonra düştü. Kendilerini fırlatarak kurtulan iki pilot... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:36+0300
2026-09-23T18:36+0300
2026-09-23T18:36+0300
dünya
galler
i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
eğitim uçağı
pilot
yaralı
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İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı askeri eğitim uçağı, Galler'in kuzeyinde irtifa kaybederken kendilerini fırlatan iki pilotun kazadan hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi.Kuzey Galler Polisi'nden yapılan açıklamaya göre T2 Hawk tipi eğitim uçağı, Galler'in Anglesey bölgesindeki RAF Valley Üssü'nden havalandıktan hemen sonra irtifa kaybetmeye başladı.Uçaktaki iki pilotun kendilerini fırlatarak kazadan kurtulduğu belirtilirken, uçak üs yakınlarındaki Pencarnisiog bölgesine düştü.Hafif yaralanan pilotlar dışında kazada ölen ya da yaralanan olmazken, pilotlar tedavi için Birmingham'a götürüldü.Galler medyasına konuşan görgü tanıkları ise uçağın havalandıktan hemen sonra arkasında turuncu bir duman bırakarak hareket ettiğini ve yandığını söyledi.Uçağın yükselmesiyle ateşin görünmez olduğunu kaydeden görgü tanıkları, iki patlama sesinin de duyulduğunu ifade etti.RAF Valley, Galler Prensi William'ın arama kurtarma pilotu olarak 3 yıl görev yaptığı üs olarak biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/etiyopyada-baris-sona-erdi-tigray-yonetimi-hukumetle-savasa-girdigini-duyurdu-1108974879.html
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galler, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), eğitim uçağı, pilot, yaralı
galler, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), eğitim uçağı, pilot, yaralı
İngiltere'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot yaralı kurtuldu
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait askeri eğitim uçağı, Galler'de havalandıktan kısa süre sonra düştü. Kendilerini fırlatarak kurtulan iki pilot hafif yaralanırken, görgü tanıkları uçağın arkasından turuncu duman çıktığını ve iki patlama sesi duyduklarını belirtti.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı askeri eğitim uçağı, Galler'in kuzeyinde irtifa kaybederken kendilerini fırlatan iki pilotun kazadan hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi.
Kuzey Galler Polisi'nden yapılan açıklamaya göre T2 Hawk tipi eğitim uçağı, Galler'in Anglesey bölgesindeki RAF Valley Üssü'nden havalandıktan hemen sonra irtifa kaybetmeye başladı.
Uçaktaki iki pilotun kendilerini fırlatarak kazadan kurtulduğu belirtilirken, uçak üs yakınlarındaki Pencarnisiog bölgesine düştü.
Hafif yaralanan pilotlar dışında kazada ölen ya da yaralanan olmazken, pilotlar tedavi için Birmingham'a götürüldü.
Galler medyasına konuşan görgü tanıkları ise uçağın havalandıktan hemen sonra arkasında turuncu bir duman bırakarak hareket ettiğini ve yandığını söyledi.
Uçağın yükselmesiyle ateşin görünmez olduğunu kaydeden görgü tanıkları, iki patlama sesinin de duyulduğunu ifade etti.
Savunma Bakanı Wes Streeting ise olaya ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından, "İnceleme devam ediyor. Dualarımız öncelikle pilotlarla birlikte. Gerekli açıklamaları daha sonra paylaşacağız."
paylaşımında bulundu.
RAF Valley, Galler Prensi William'ın arama kurtarma pilotu olarak 3 yıl görev yaptığı üs olarak biliniyor.