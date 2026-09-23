https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/ingilterede-askeri-egitim-ucagi-dustu-iki-pilot-yarali-kurtuldu-1108978616.html

İngiltere'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot yaralı kurtuldu

İngiltere'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot yaralı kurtuldu

Sputnik Türkiye

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait askeri eğitim uçağı, Galler'de havalandıktan kısa süre sonra düştü. Kendilerini fırlatarak kurtulan iki pilot... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T18:36+0300

2026-09-23T18:36+0300

2026-09-23T18:36+0300

dünya

galler

i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

eğitim uçağı

pilot

yaralı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108978288_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_277fe35061cfadd30c93ec92a4228f78.jpg

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı askeri eğitim uçağı, Galler'in kuzeyinde irtifa kaybederken kendilerini fırlatan iki pilotun kazadan hafif yaralarla kurtulduğu bildirildi.Kuzey Galler Polisi'nden yapılan açıklamaya göre T2 Hawk tipi eğitim uçağı, Galler'in Anglesey bölgesindeki RAF Valley Üssü'nden havalandıktan hemen sonra irtifa kaybetmeye başladı.Uçaktaki iki pilotun kendilerini fırlatarak kazadan kurtulduğu belirtilirken, uçak üs yakınlarındaki Pencarnisiog bölgesine düştü.Hafif yaralanan pilotlar dışında kazada ölen ya da yaralanan olmazken, pilotlar tedavi için Birmingham'a götürüldü.Galler medyasına konuşan görgü tanıkları ise uçağın havalandıktan hemen sonra arkasında turuncu bir duman bırakarak hareket ettiğini ve yandığını söyledi.Uçağın yükselmesiyle ateşin görünmez olduğunu kaydeden görgü tanıkları, iki patlama sesinin de duyulduğunu ifade etti.RAF Valley, Galler Prensi William'ın arama kurtarma pilotu olarak 3 yıl görev yaptığı üs olarak biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/etiyopyada-baris-sona-erdi-tigray-yonetimi-hukumetle-savasa-girdigini-duyurdu-1108974879.html

galler

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galler, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), eğitim uçağı, pilot, yaralı