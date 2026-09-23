https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/etiyopyada-baris-sona-erdi-tigray-yonetimi-hukumetle-savasa-girdigini-duyurdu-1108974879.html

Etiyopya'da barış sona erdi: Tigray yönetimi hükümetle savaşa girdiğini duyurdu

Etiyopya'da barış sona erdi: Tigray yönetimi hükümetle savaşa girdiğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesi yönetimi, federal hükümete karşı savunma savaşına girdiğini duyurdu. Tigray ve komşu iki bölgede yeniden başlayan... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T17:02+0300

2026-09-23T17:02+0300

2026-09-23T17:02+0300

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tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

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Etiyopya'da Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) öncülüğündeki bölgesel yönetim, federal hükümetle yeniden savaşa girdiklerini açıkladı. Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde başlayan çatışmalar, taraflar arasında aylardır artan gerilimin ardından yaşandı.Yeni çatışmalardan önce TPLF, pazar günü Etiyopya'nın farklı bölgelerinden altı silahlı grupla birleşerek Başbakan Abiy Ahmed hükümetini devirmeyi amaçlayan bir ittifak kurduğunu açıklamıştı.TPLF öncülüğündeki bölgesel yönetim, Abiy Ahmed hükümetini Tigray halkına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmakla suçlayarak bölgedeki güçlere saldırılara karşılık verme talimatı verildiğini ve savunma savaşına girildiğini duyurdu.Çatışmalar komşu bölgelere yayıldıBaşbakan Abiy Ahmed'in danışmanı ve eski TPLF yetkilisi Getachew Reda, Tigray güçlerinin bölgedeki federal yönetimin kontrolünde bulunan havalimanlarını ele geçirdiğini ve komşu Afar ile Amhara bölgelerindeki hükümet mevzilerine geniş çaplı saldırı başlattığını öne sürdü.Çatışmaların ardından Ethiopian Airlines, Tigray bölgesine uçuşlarını askıya aldı.Etiyopyalı üst düzey bir hükümet yetkilisi dahil dört kaynak, çatışmaların üç bölgede de yaşandığını doğruladı. Kaynaklara göre Tigray güçleri, Afar'da yerel bir silahlı grupla, Amhara'da ise Fano milisleriyle birlikte savaşıyor.Fano milisleri, 2020-2022 yıllarındaki iç savaşta federal hükümeti desteklemiş ancak 2023'te hükümete karşı ayaklanmıştı. Grup, TPLF'nin oluşturduğu yeni ittifakta da yer alıyor.Etiyopya federal hükümeti, TPLF'yi Pretoria Anlaşması'nı ihlal etmek ve ülkede kaos yaratmaya çalışmakla suçladı.Başbakan Abiy Ahmed'in Sözcüsü Billene Seyoum ise yeni ittifaktaki grupların bir süredir komşu Eritre'nin mali desteğiyle iş birliği yaptığını ileri sürdü.Eritre, Etiyopya'daki silahlı grupları desteklediği yönündeki suçlamaları defalarca reddetti. Ülkenin Enformasyon Bakanı ise son gelişmelere ilişkin açıklama yapmadı.Ülkede 2020-2022 yılları arasında TPLF ile federal güçler arasında yaşanan iç savaşta yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş, çatışmalar Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Anlaşması ile sona ermişti.

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afrika, tigray, etiyopya, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)