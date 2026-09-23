https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bati-medyasi-von-der-leyen-ile-zelenskiy-arasindaki-gorusmede-gergin-anlar-yasandi-1108958821.html
Batı medyası: Von der Leyen ile Zelenskiy arasındaki görüşmede gergin anlar yaşandı
Batı medyası: Von der Leyen ile Zelenskiy arasındaki görüşmede gergin anlar yaşandı
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ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile Kiev rejimi lideri... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T10:37+0300
2026-09-23T10:37+0300
2026-09-23T10:44+0300
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Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Salı günü New York'taki BM merkezinde gerçekleşen görüşmede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüş ayrılıkları yaşandı.Haberde yer alan bilgilere göre Avrupalı yetkililer, yeni mali yardım diliminin serbest bırakılması öncesinde Kiev yönetiminden bir dizi reform talep etti. Avrupa Birliği, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik yeni yasaların kabul edilmesi, vergi gelirlerinin artırılması ve Ukrayna mevzuatının AB hukukuyla uyumlaştırılması konularında somut ilerleme görmek istediklerini iletti.Ukrayna tarafı ise yaklaşan kış mevsimi öncesinde ülkedeki hava savunma sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek acil askeri destek talebini yineledi.Moskova'dan silah sevkiyatına tepkiÖte yandan Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü nakliye aracının Rus ordusu için meşru hedef teşkil edeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/zaharovadan-polonyali-bakana-ironik-yanit-haloperidol-almali-1108955228.html
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avrupa, avrupa birliği, ukrayna, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu
avrupa, avrupa birliği, ukrayna, avrupa komisyonu, ursula von der leyen, vladimir zelenskiy, bm genel kurulu
Batı medyası: Von der Leyen ile Zelenskiy arasındaki görüşmede gergin anlar yaşandı
10:37 23.09.2026 (güncellendi: 10:44 23.09.2026)
ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile Kiev rejimi lideri Zelenskiy arasındaki görüşmenin gergin geçtiği belirtildi.
Bloomberg'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Salı günü New York'taki BM merkezinde gerçekleşen görüşmede Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında görüş ayrılıkları yaşandı.
Haberde yer alan bilgilere göre Avrupalı yetkililer, yeni mali yardım diliminin serbest bırakılması öncesinde Kiev yönetiminden bir dizi reform talep etti. Avrupa Birliği, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik yeni yasaların kabul edilmesi, vergi gelirlerinin artırılması ve Ukrayna mevzuatının AB hukukuyla uyumlaştırılması konularında somut ilerleme görmek istediklerini iletti.
Ukrayna tarafı ise yaklaşan kış mevsimi öncesinde ülkedeki hava savunma sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek acil askeri destek talebini yineledi.
Moskova'dan silah sevkiyatına tepki
Öte yandan Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü nakliye aracının Rus ordusu için meşru hedef teşkil edeceğini belirtmişti.