https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fetonun-evlilik-sorumlulari-yakalandi--1108937739.html
FETÖ'nün 'evlilik' sorumluları yakalandı: Aday havuzu oluşturdukları ortaya çıktı
FETÖ'nün 'evlilik' sorumluları yakalandı: Aday havuzu oluşturdukları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli FETO'nün 'izdivaç' yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T13:37+0300
2026-09-22T13:37+0300
2026-09-22T13:43+0300
türki̇ye
fetö
evlilik
operasyon
fetö izdivaç sorumlusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096418299_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_d622ded1f4f98e0aae0d8cf9a9b87413.jpg
FETÖ'nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığını sağlamak amacıyla örgüt mensuplarını eşleştiren 'izdivaç sorumluları' yakalandı. Bu kişilerin, yaş, eğitim, meslek, aile yapısı, fiziksel özellikleri ve örgütsel konumlarına göre aday havuzu oluşturdukları ve birbirlerine uygun gördükleri kişileri eşleştirdikleri ortaya çıktı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerine kendilerine göre sınıflandırdıkları tespit edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla, mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda "izdivaç sorumlusu/izdivaççı" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.Çalışmalarda, izdivaç faaliyetlerinde kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen kişilerin bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlendi.Sosyal medyada gruplar aracılığıyla faaliyetlerini yürütüyorlarSöz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edilen çalışmalarda 5 Mayıs'ta gözaltına alınan örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde, örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/kurtlar-vadisi-pusu-dizisi-hakkinda-feto-incelemesi-baslatildi-1108806595.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/16/1096418299_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_092c3960fc97e35bfaa8d38e2574ce7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fetö, evlilik, operasyon, fetö izdivaç sorumlusu
fetö, evlilik, operasyon, fetö izdivaç sorumlusu
FETÖ'nün 'evlilik' sorumluları yakalandı: Aday havuzu oluşturdukları ortaya çıktı
13:37 22.09.2026 (güncellendi: 13:43 22.09.2026)
İstanbul merkezli FETO'nün 'izdivaç' yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
FETÖ'nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığını sağlamak amacıyla örgüt mensuplarını eşleştiren 'izdivaç sorumluları' yakalandı. Bu kişilerin, yaş, eğitim, meslek, aile yapısı, fiziksel özellikleri ve örgütsel konumlarına göre aday havuzu oluşturdukları ve birbirlerine uygun gördükleri kişileri eşleştirdikleri ortaya çıktı. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.
Örgüt üyelerine kendilerine göre sınıflandırdıkları tespit edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla, mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda "izdivaç sorumlusu/izdivaççı" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.
Çalışmalarda, izdivaç faaliyetlerinde kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen kişilerin bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlendi.
Sosyal medyada gruplar aracılığıyla faaliyetlerini yürütüyorlar
Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edilen çalışmalarda 5 Mayıs'ta gözaltına alınan örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde, örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.
İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.