https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-okula-gelmeden-tedbir-alacagiz-1108960831.html
İçişleri Bakanı Çiftçi: Tehlike okula gelmeden tedbir alacağız
İçişleri Bakanı Çiftçi: Tehlike okula gelmeden tedbir alacağız
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da “Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı”nda Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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mustafa çiftçi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Çiftçi okul saldırılarına ilişkin kritik mesajlar verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/turkiye-bunu-tartisiyor-okullarda-neden-siddet-artiyor-cocuklari-ve-gencleri-bu-noktaya-ne-1108934286.html
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manisa, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı
manisa, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Tehlike okula gelmeden tedbir alacağız
11:26 23.09.2026 (güncellendi: 11:41 23.09.2026)
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da “Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı”nda Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Çiftçi okul saldırılarına ilişkin kritik mesajlar verdi:
(Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin) Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.
Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız.
Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.
Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir.
Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.