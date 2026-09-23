İçişleri Bakanı Çiftçi: Tehlike okula gelmeden tedbir alacağız

(Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin) Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir. (Manisa’da yaşanan okul saldırısına ilişkin) Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.

Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum; Okul güvenliği konusunda çok hassas olacaksınız. Turgutlu’da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çiziyorum;

Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız.

Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliğidir.