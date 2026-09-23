https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/halka-arz-vaadiyle-dolandiricilik-sorusturmasi-23-supheli-gozaltina-alindi-1108981879.html

Halka arz vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 23 şüpheli gözaltına alındı

Halka arz vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 23 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T20:07+0300

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2026-09-23T20:07+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştıkları kişilere yatırım karşılığında kazanç vaadinde bulunarak sahte uygulamalar yüklettikleri belirlendi.Uygulamalar üzerinden kazanç elde edildiği izlenimi oluşturan şüphelilerin, mağdurları şahıs ve paravan şirket hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği belirlendi. Kazançlarını çekmek isteyen müştekilerin hesaplarına erişemedikleri ve bu yöntemle 14 kişinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı.Ankara merkezli soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'daki operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/fon-sorusturmasi-17-supheli-hakkinda-tutuklama-talebi-1108981516.html

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