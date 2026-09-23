https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/guzellesmek-isterken-dolandirildilar-4-ilde-10-kisi-yakalandi-1108969485.html

'Güzelleşmek isterken' dolandırıldılar: 4 ilde 10 kişi yakalandı

'Güzelleşmek isterken' dolandırıldılar: 4 ilde 10 kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

Güzellik merkezi adı altında iletişime geçtikleri kişiler adına bilgileri ve rızaları dışında senet düzenleyen ve icra takibi başlatan çete çökertildi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T14:43+0300

2026-09-23T14:43+0300

2026-09-23T14:43+0300

türki̇ye

türkiye

dolandırıcılık

güzellik merkezi

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Sokaklarda güzellik merkezi broşürü dağıtarak birçok kişiyi dolandırıcılık tuzağına çeken, iletişime geçtikleri kişileri çeşitli hizmetler sunma vaadiyle kandırarak isimlerine sahte senet düzenleyen ve bu senetlerle icra takibi başlatan çete çökertildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalanırken, şüphelilerin broşür dağıtarak mağdurları kandırmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güzellik merkezi diyerek kandırdıkları ortaya çıktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla zanlıların, güzellik merkezi adı altında iletişime geçtikleri kişileri çeşitli hizmetler sunma vaadiyle iş yerlerine davet ettiği, bu kişilerin bilgileri ve rızaları dışında sahte senet düzenledikleri, sonrasında da bu senetler üzerinden icra takibi başlatarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 şüpheli tespit edildi. Başta İstanbul olmak üzere Konya, Antalya ve Erzurum'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı. Adreslerde dijital materyaller ve çok sayıda doküman ele geçirildi.Öğrenciyiz diyerek yaklaşıyorlar, prim alacağı diyerek tuzağa çekiyorlar Öte yandan, şüphelilerin kalabalık ortamlarda broşür dağıtarak mağdurlarla ilk diyalog kurdukları ve dolandırıcılık tuzağına çektikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kampanya var diye kandırdılar, senet imzalattılar Mağdurlardan Amine Sertkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şüphelilerin öğrenci olduklarını ve prim aldıklarını söyleyerek yaklaştıklarını belirtti.Sertkaya, "Arkadaşımla Kadıköy'de gezerken, paketlerde kampanya olduğunu söyleyip bizi güzellik merkezlerine götürdüler. Burada evrakları imzaladım. Daha sonra icra takibi için aradılar. Senet imzaladığımı söylediler. Bunun üzerine tekrar temas kurdum. Evrakları bana vereceklerini söylediler. Şikayetçi olduğumu duyunca anlaşmaya çalıştılar. Ben tabii ki bunu kabul etmedim. Sonuna kadar gittim. Böyle bir şeyin olabileceğini düşünmezdim. İnsanların böyle dolandırılabildiklerini bu şekilde öğrendim." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-15-gozalti-1108898344.html

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türkiye, dolandırıcılık, güzellik merkezi