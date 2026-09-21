https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/borsa-istanbulda-manipulasyon-operasyonu-15-gozalti-1108898344.html
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı kararı daha çıktı
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı kararı daha çıktı
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T09:01+0300
2026-09-21T09:01+0300
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Borsa İstanbul pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.İlk bilgilere göre operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. BIST'te soruşturmalar peş peşe geli̇yorSon operasyon, Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına yönelik son dönemde yürütülen soruşturmaların ardından geldi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Eylül'de yürütülen başka bir soruşturmada, 2023 yılında BIST'te işlem gören 9 pay hakkında sosyal medya üzerinden manipülatif paylaşımlar yapıldığı iddiası araştırılmıştı.Söz konusu soruşturmada 5 şüpheli hakkında “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçundan gözaltı kararı verilmiş, dört şüpheli yakalanmıştı.SPK 38 ki̇şi̇ hakkında suç duyurusunda bulunmuştuSon operasyon, sermaye piyasalarında olağanüstü hareketliliğin yaşandığı bir döneme denk geldi.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kısa süre önce üç Borsa İstanbul şirketinin hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bu kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.Söz konusu incelemeler Katılımevim (KTLEV), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerini kapsıyordu. Bu soruşturmayla bugün 15 kişinin gözaltına alındığı operasyon arasında doğrudan bağlantı bulunduğu ise henüz açıklanmadı.Gözler operasyonun ayrıntılarındaBorsa İstanbul'da son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri ve bazı yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin ardından sermaye piyasalarındaki denetimler yakından takip ediliyor.21 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin kimlikleri, soruşturmanın hangi şirket veya hisseleri kapsadığı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntılarının yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.
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borsa i̇stanbul, bi̇st, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, i̇stanbul, operasyon
Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 15 gözaltı kararı daha çıktı
09:01 21.09.2026 (güncellendi: 10:28 21.09.2026)
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
Borsa İstanbul pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
İlk bilgilere göre operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.
BIST'te soruşturmalar peş peşe geli̇yor
Son operasyon, Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına yönelik son dönemde yürütülen soruşturmaların ardından geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Eylül'de yürütülen başka bir soruşturmada, 2023 yılında BIST'te işlem gören 9 pay hakkında sosyal medya üzerinden manipülatif paylaşımlar yapıldığı iddiası araştırılmıştı.
Söz konusu soruşturmada 5 şüpheli hakkında “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçundan gözaltı kararı verilmiş, dört şüpheli yakalanmıştı.
SPK 38 ki̇şi̇ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu
Son operasyon, sermaye piyasalarında olağanüstü hareketliliğin yaşandığı bir döneme denk geldi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kısa süre önce üç Borsa İstanbul şirketinin hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bu kişiler hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.
Söz konusu incelemeler Katılımevim (KTLEV), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerini kapsıyordu. Bu soruşturmayla bugün 15 kişinin gözaltına alındığı operasyon arasında doğrudan bağlantı bulunduğu ise henüz açıklanmadı.
Gözler operasyonun ayrıntılarında
Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan sert fiyat hareketleri ve bazı yatırım fonlarına ilişkin gelişmelerin ardından sermaye piyasalarındaki denetimler yakından takip ediliyor.
21 Eylül'deki operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin kimlikleri, soruşturmanın hangi şirket veya hisseleri kapsadığı ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntılarının yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.