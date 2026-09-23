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Gençlerin şaşırtan güveni: Bilgide insan yerine yapay zekanın söylediğine itimat ediyorlar
Gençlerin şaşırtan güveni: Bilgide insan yerine yapay zekanın söylediğine itimat ediyorlar
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, dijital çağın getirdiği radikal değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, gençlerin neredeyse yarısı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T08:07+0300
2026-09-23T08:07+0300
yaşam
eğitim bakanlığı
yapay zeka
ai
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İngiltere'de 11 ila 24 yaş arasındaki 4 binden fazla gençle gerçekleştirilen anket, katılımcıların yüzde 87 gibi büyük bir oranla yapay zeka araçlarını aktif olarak kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 47'si ise doğru bilgiye ulaşmak söz konusu olduğunda bir insan yerine yapay zekaya güveneceğini ifade etti.Sir Anthony Seldon ve teknoloji girişimcisi Tim Bunting'in ortaklaşa hazırladığı raporda, okulların hâlâ var olmayan yapay zekasız bir dünya için eğitim vermeye çalıştığı tespiti yer aldı. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 63'ünün ödevleri için bu teknolojiye başvurduğu, yüzde 77'sinin ise anlamadıkları konuları çözmek adına yapay zekayı kullandığı belirlendi.Okullar çağın gerisinde mi kalıyor?Geniş katılımlı araştırmada, öğrencilerin yüzde 10'undan azı okullarının veya üniversitelerinin kendilerini bu yeni teknolojik düzene yeterince hazırladığına inanıyor. Uzmanlar, geleneksel eğitim kurumlarının yapay zekayı bir fırsat olarak görmek yerine geçici bir tehdit veya etrafı çevrilmesi gereken bir unsur olarak ele aldığını vurguluyor.Hükümetin attığı adımların ve planlanan müfredat yeniliklerinin raporda yetersiz bulunduğu, hatta bu durumun yüzyılın en büyük sorumluluk ihmali olarak tanımlandığı kaydedildi. Uzmanlar, acil olarak Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel bir hızlı müdahale birimi kurulmasını ve 10 maddelik eylem planının hayata geçirilmesini talep ediyor.
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eğitim bakanlığı, yapay zeka, ai
eğitim bakanlığı, yapay zeka, ai

Gençlerin şaşırtan güveni: Bilgide insan yerine yapay zekanın söylediğine itimat ediyorlar

08:07 23.09.2026
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İngiltere'de yürütülen kapsamlı bir araştırma, dijital çağın getirdiği radikal değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, gençlerin neredeyse yarısı bilgileri doğrulamak için insanlardan ziyade yapay zeka araçlarına güvendiğini belirtirken, bu durum eğitim sisteminin geleceği hakkında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İngiltere'de 11 ila 24 yaş arasındaki 4 binden fazla gençle gerçekleştirilen anket, katılımcıların yüzde 87 gibi büyük bir oranla yapay zeka araçlarını aktif olarak kullandığını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 47'si ise doğru bilgiye ulaşmak söz konusu olduğunda bir insan yerine yapay zekaya güveneceğini ifade etti.
Sir Anthony Seldon ve teknoloji girişimcisi Tim Bunting'in ortaklaşa hazırladığı raporda, okulların hâlâ var olmayan yapay zekasız bir dünya için eğitim vermeye çalıştığı tespiti yer aldı. Ortaokul öğrencilerinin yüzde 63'ünün ödevleri için bu teknolojiye başvurduğu, yüzde 77'sinin ise anlamadıkları konuları çözmek adına yapay zekayı kullandığı belirlendi.

Okullar çağın gerisinde mi kalıyor?

Geniş katılımlı araştırmada, öğrencilerin yüzde 10'undan azı okullarının veya üniversitelerinin kendilerini bu yeni teknolojik düzene yeterince hazırladığına inanıyor. Uzmanlar, geleneksel eğitim kurumlarının yapay zekayı bir fırsat olarak görmek yerine geçici bir tehdit veya etrafı çevrilmesi gereken bir unsur olarak ele aldığını vurguluyor.
Hükümetin attığı adımların ve planlanan müfredat yeniliklerinin raporda yetersiz bulunduğu, hatta bu durumun yüzyılın en büyük sorumluluk ihmali olarak tanımlandığı kaydedildi. Uzmanlar, acil olarak Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel bir hızlı müdahale birimi kurulmasını ve 10 maddelik eylem planının hayata geçirilmesini talep ediyor.
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