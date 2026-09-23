https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/g4-ulkelerinden-bmgkda-acil-reform-cagrisi-mevcut-yapi-jeopolitik-gercekleri-yansitmiyor-1108966905.html

G4 ülkelerinden BMGK’da acil reform çağrısı: ‘Mevcut yapı jeopolitik gerçekleri yansıtmıyor’

G4 ülkelerinden BMGK’da acil reform çağrısı: ‘Mevcut yapı jeopolitik gerçekleri yansıtmıyor’

Sputnik Türkiye

Brezilya, Japonya, Hindistan ve Almanya dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut yapısıyla sorumluluklarını yerine... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T13:33+0300

2026-09-23T13:33+0300

2026-09-23T13:38+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Brezilya, Japonya, Hindistan ve Almanya’nın oluşturduğu G4 Grubu ülkeleri, BMGK’da acil reform çağrısında bulundu.Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak bildiride, “G4 ülkeleri bakanları, BMGK'nin mevcut durumda temel sorumluluğu olan küresel barış ve güvenliğin korunması görevini etkin bir şekilde yerine getiremediğine dikkati çekti. Bakanlar, BMGK reformunun en kısa sürede gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı” ifadelerine yer verildi.‘Temsil gücü ve meşruiyet tartışmalı hale geldi’Dörtlü Grup Dışişleri Bakanları, Konseyin mevcut yapısının günümüz jeopolitik gerçeklerini yansıtmadığını ve çağın gerisinde kaldığını belirtti. Açıklamada, bu durumun BMGK’nin temsil gücünü, meşruiyetini, otoritesini ve etkinliğini tartışmalı hale getirdiği kaydedildi.Muhtemel bir reformun temel unsurunun Konseydeki hem daimi hem de daimi olmayan üye sayısının artırılması olduğu ifade edildi.Brezilya, Japonya, Hindistan ve Almanya’dan oluşan G4 Grubu, BMGK’nin yapısının değiştirilmesini ve Konseyde daimi koltuk elde etmeyi temel hedefi olarak sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/kremlin-ukrayna-muzakerelerinin-bariscil-duzleme-tasinmasi-icin-zemin-olusmus-degil-1108964530.html

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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk, japonya, almanya, brezilya, hindistan, daimi üye