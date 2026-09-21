https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/fon-sorusturmasi-buyuyor-pusula-portfoyun-de-dahil-oldugu-9-sirketle-baglantili-malvarliklari-1108899593.html
Fon soruşturması büyüyor: Pusula Portföy'ün de dahil olduğu 9 şirketle bağlantılı malvarlıkları donduruldu
Fon soruşturması büyüyor: Pusula Portföy'ün de dahil olduğu 9 şirketle bağlantılı malvarlıkları donduruldu
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'daki KTLEV payına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk bünyesindeki 9... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-21T09:24+0300
2026-09-21T09:24+0300
2026-09-21T10:28+0300
ekonomi̇
akın gürlek
borsa i̇stanbul
elektron (şirket)
pusula
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
haberler
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen sermaye piyasası soruşturmasının mali boyutuna ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Soruşturmanın mali ayağında ise şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerdeki yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulmasına yönelik tedbirler devreye alındı.PUSULA, TERA, HEDEF VE BULLS: 9 ŞİRKET AÇIKLANDIBakan Gürlek'in açıklamasında soruşturmanın mali boyutu kapsamında şu şirketlerin adı geçti:Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.Bu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.Tedbirlerin şirketlerin kendilerine yönelik genel bir “malvarlığına el koyma” kararı olarak değil, soruşturma kapsamında belirtilen yönetici ve yetkililerin malvarlığı hareketlerine ilişkin olduğu vurgulandı.BANKA HESAPLARINDAN TAPUYA: 7 KURUMA YAZI GÖNDERİLDİSoruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla çok sayıda kuruma müzekkere gönderildi.Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazı gönderildi.Tedbir böylece yalnızca banka hesaplarındaki para hareketlerini değil; soruşturmanın kapsamına göre taşınmaz, araç ve diğer malvarlığı işlemlerinin takibini de içerebilecek geniş bir mali incelemeye dönüştü.Eşler ve bi̇ri̇nci̇ derece yakınlar da kapsamdaGürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka tedbir de ilgili kişilerin yakınlarını kapsıyor.Adı geçen şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile imza yetkililerinin, ayrıca bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltabilecek işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.Savcılık böylece soruşturma konusu malvarlıklarının üçüncü kişiler üzerinden devredilmesi veya azaltılması ihtimaline karşı mali hareketleri daha geniş bir çerçevede takip edecek.Soruşturmanın merkezinde KTLEV payı varSoruşturmanın merkezinde Borsa İstanbul'da işlem gören Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin KTLEV payı bulunuyor.KTLEV'nin pay sahipliği yapısında da son haftalarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Şirket 9 Eylül'de, Pusula Finans Holding ve grup şirketlerindeki payların Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti.Bir gün sonra yapılan açıklamada ise tarafların planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartlarında mutabakata vardığı, işlemin tamamlanması için SPK, BDDK ve diğer ilgili kurumlar nezdindeki izin ve onay süreçlerinin başlatıldığı duyurulmuştu.Soruşturma çok yönlü sürüyorAdalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğun belirlenmesi amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.Soruşturma aşamasında adı geçen kişi ve şirketlere ilişkin iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. 15 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.
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akın gürlek, borsa i̇stanbul, elektron (şirket), pusula, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, haberler
akın gürlek, borsa i̇stanbul, elektron (şirket), pusula, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, haberler
Fon soruşturması büyüyor: Pusula Portföy'ün de dahil olduğu 9 şirketle bağlantılı malvarlıkları donduruldu
09:24 21.09.2026 (güncellendi: 10:28 21.09.2026)
Borsa İstanbul'daki KTLEV payına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk bünyesindeki 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. 15 şüpheli gözaltında, 10 kişi ise aranıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen sermaye piyasası soruşturmasının mali boyutuna ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı.
Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturmanın mali ayağında ise şüphelilerle bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerdeki yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulmasına yönelik tedbirler devreye alındı.
PUSULA, TERA, HEDEF VE BULLS: 9 ŞİRKET AÇIKLANDI
Bakan Gürlek'in açıklamasında soruşturmanın mali boyutu kapsamında şu şirketlerin adı geçti:
Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.
Bu şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.
Tedbirlerin şirketlerin kendilerine yönelik genel bir “malvarlığına el koyma” kararı olarak değil, soruşturma kapsamında belirtilen yönetici ve yetkililerin malvarlığı hareketlerine ilişkin olduğu vurgulandı.
BANKA HESAPLARINDAN TAPUYA: 7 KURUMA YAZI GÖNDERİLDİ
Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla çok sayıda kuruma müzekkere gönderildi.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a
yazı gönderildi.
Tedbir böylece yalnızca banka hesaplarındaki para hareketlerini değil; soruşturmanın kapsamına göre taşınmaz, araç ve diğer malvarlığı işlemlerinin takibini de içerebilecek geniş bir mali incelemeye dönüştü.
Eşler ve bi̇ri̇nci̇ derece yakınlar da kapsamda
Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka tedbir de ilgili kişilerin yakınlarını kapsıyor.
Adı geçen şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve üyeleri ile imza yetkililerinin, ayrıca bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltabilecek işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.
Savcılık böylece soruşturma konusu malvarlıklarının üçüncü kişiler üzerinden devredilmesi veya azaltılması ihtimaline karşı mali hareketleri daha geniş bir çerçevede takip edecek.
Soruşturmanın merkezinde KTLEV payı var
Soruşturmanın merkezinde Borsa İstanbul'da
işlem gören Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin KTLEV payı
bulunuyor.
KTLEV'nin pay sahipliği yapısında da son haftalarda önemli gelişmeler yaşanmıştı. Şirket 9 Eylül'de, Pusula Finans Holding ve grup şirketlerindeki payların Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti.
Bir gün sonra yapılan açıklamada ise tarafların planlanan pay devrinin temel ticari ve finansal şartlarında mutabakata vardığı
, işlemin tamamlanması için SPK
, BDDK
ve diğer ilgili kurumlar nezdindeki izin ve onay süreçlerinin başlatıldığı duyurulmuştu.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğun belirlenmesi amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.
Soruşturma aşamasında adı geçen kişi ve şirketlere ilişkin iddialar henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. 15 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.