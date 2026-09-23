https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/filistinden-bmde-isyan-sesimizi-susturamayacaklar-1108966574.html
Filistin'den BM'de 'isyan': Sesimizi susturamayacaklar
Filistin'den BM'de 'isyan': Sesimizi susturamayacaklar
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen Filistin'in sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T13:35+0300
2026-09-23T13:35+0300
2026-09-23T13:35+0300
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nebil ebu rudeyne
sözcü
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ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine vize vermemesine sert tepki gösteren Ebu Rudeyne, bu hamlenin Filistin'in haklı davasını susturamadığını belirtti. Abbas'ın kurula video yoluyla hitap etmesini öngören kararın 3'e karşı 152 oyla kabul edilmesini "küresel bir referandum" olarak nitelendiren Sözcü, bunun uluslararası toplumun çifte standartlara karşı attığı büyük bir tokat olduğunu ifade etti.Arap ve uluslararası delegasyonların konuşmalarında Filistin meselesinin en üst sıralarda yer aldığını belirten Ebu Rudeyne, halkın özgürlük ve bağımsızlık talebinin dünyanın tüm kıtalarında güçlü bir şekilde duyulduğunu dile getirdi.Bağımsız devlet mücadelesi kararlılıkla sürecekİsrail işgalinin tüm biçimleriyle sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Nebil Ebu Rudeyne, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin Devleti kurulana kadar siyasi, diplomatik ve hukuki mücadelenin süreceğini kaydetti. Kudüs işgal altında olduğu sürece bölgede barış ve güvenliğin tesis edilemeyeceğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/imfden-kuresel-ekonomi-icin-abd-ve-ingiltereye-sert-borc-uyarisi-1108964632.html
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nebil ebu rudeyne, sözcü, filistin devleti, i̇srail, abd, filistin, haberler, ortadoğu
nebil ebu rudeyne, sözcü, filistin devleti, i̇srail, abd, filistin, haberler, ortadoğu
Filistin'den BM'de 'isyan': Sesimizi susturamayacaklar
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin engelleme girişimlerine rağmen Filistin'in sesinin dünyaya ulaşmasını engellemeye yönelik tüm çabaların başarısız olacağını vurguladı.
ABD'nin BM Genel Kurulu'na katılacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine vize vermemesine sert tepki gösteren Ebu Rudeyne, bu hamlenin Filistin'in haklı davasını susturamadığını belirtti. Abbas'ın kurula video yoluyla hitap etmesini öngören kararın 3'e karşı 152 oyla kabul edilmesini "küresel bir referandum" olarak nitelendiren Sözcü, bunun uluslararası toplumun çifte standartlara karşı attığı büyük bir tokat olduğunu ifade etti.
Arap ve uluslararası delegasyonların konuşmalarında Filistin meselesinin en üst sıralarda yer aldığını belirten Ebu Rudeyne, halkın özgürlük ve bağımsızlık talebinin dünyanın tüm kıtalarında güçlü bir şekilde duyulduğunu dile getirdi.
Bağımsız devlet mücadelesi kararlılıkla sürecek
İsrail
işgalinin tüm biçimleriyle sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Nebil Ebu Rudeyne
, başkenti Doğu Kudüs
olan, 1967 sınırlarında tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin Devleti
kurulana kadar siyasi, diplomatik ve hukuki mücadelenin süreceğini kaydetti. Kudüs
işgal altında olduğu sürece bölgede barış ve güvenliğin tesis edilemeyeceğini sözlerine ekledi.