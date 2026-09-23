https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/erzurumda-ofiste-avukata-bicakli-saldirida-bulunan-saniga-7-yil-1-ay-hapis-1108970088.html

Erzurum'da ofiste avukata bıçaklı saldırıda bulunan sanığa 7 yıl 1 ay hapis

Erzurum'da ofiste avukata bıçaklı saldırıda bulunan sanığa 7 yıl 1 ay hapis

Sputnik Türkiye

Erzurum'da, haciz işlemleri nedeniyle avukatlık bürosunda çalışan avukat Taha Bağaçlı'nın boğazına bıçak dayayıp tehdit ettiği iddia edilen sanık Kemal Polat... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T15:01+0300

2026-09-23T15:01+0300

2026-09-23T15:01+0300

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Erzurum'da ofiste avukata bıçaklı saldırıda bulunan sanığa 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kemal Polat ile ailesi, müşteki avukat Taha Bağaçlı ve taraf avukatları katıldı.Bağaçlı, beyanında, sanık Polat'tan şikayetçi olduğunu ve hukuk bürosunda görevinden dolayı saldırıya uğradığını söyledi.Haciz konusunda işlemlerin hukuka uygun gerçekleştiğini aktaran Bağaçlı, "Cebinde sakladığı bıçakla ofise geldi. Nerede o Ali Birdal, nerede o dünkü avukat diye sordu." dedi.Polat'ı masasına davet ettiğini belirten Bağaçlı, şunları anlattı:Müşteki avukatları Polat'tan şikayetçi olduklarını bildirerek, Polat'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Polat'ın "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesini talep etti.Sanık Polat ise son sözü olarak, "Taha Bey'in olay yerindeki sözleri ile burada söyledikleri başka. Şerefsiz amcam ve arkadaşları gibi ifade kullandı, tahrik etti. Öldürme vasfım olsa biri kurtarmış olurdu, kim kurtardı? Ben önce Allah’a sonra devlete güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Polat'ı "Yargı görevi yapan kişiye karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 3 yıl 9 ay ve "Cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle silahla iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.Mahkeme, Polat hakkında ayrıca hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/avukatin-ofisini-basti-seni-oldurecegim-diye-bicakla-saldirdi-1105447490.html

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