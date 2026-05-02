Avukatın ofisini bastı, 'seni öldüreceğim' diye bıçakla saldırdı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da bankaya borcundan dolayı icralık olan bir kişi, avukatın bürosunu bastı. Saldırgan elinde bıçakla avukata saldırmaya çalıştı. 02.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-02T17:29+0300

Erzurum'da bir bankaya borcundan dolayı icralık olan K.P. isimli bir kişi, kent merkezindeki hukuk bürosuna gelerek bıçakla avukat Taha Bağaçlı'ya saldırdı. Tehditler savuran saldırganın elinden avukat Tağaçlı polise sığınarak kurtuldu. Büroya gelerek avukata saldırdıKent merkezindeki bir hukuk bürosunda çalışan avukat Taha Bağaçlı, büroya gelen ve bir bankaya borcundan dolayı icralık olan K.P'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Bağaçlı'nın saldırıya uğrama anı avukatlık bürosunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, K.P'nin büroya gelip, avukatla bir süre görüştükten sonra elindeki bıçakla üzerine yürüyüp saldırıda bulunması, ofisteki çalışanların da K.P'yi sakinleştirmeye çalışması yer alıyor.Bağaçlı, olay sonrası Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.Erzurum Barosu olayla ilgili kınama mesajı yayınlamıştı.Avukatı ölümle tehdit ettiBağaçlı, bir bankaya borcu olan K.P'nin icrası nedeniyle aracına haciz işlemi yapıldığını ve bundan dolayı avukatın hukuk bürosuna gelip, kendisine tehditler savurarak saldırdığını söyledi.Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Bağaçlı, şöyle konuştu:"Ofise gelen K.P. 'buraya seninle konuşmaya gelmedim, seni öldürmeye geldim' diyerek bıçağı boğazıma dayadı. Sol eliyle yakamdan tutmuştu, sağ elinde ise kasap bıçağı vardı. Bir şekilde elinden kurtuldum ve kapıya doğru giderek dışarı çıktım. Peşimden geldi ama hemen iş yerinin karşısındaki ilçe emniyet müdürlüğüne sığındım. Yaptığımız iş hukuk mesleği, avukatlık kamu mesleğidir. Birisi tarafından öldürülmek için mi dünyaya geldim? Daha bir süre önce Bursa'da bir meslektaşımız öldürüldü."Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve tekrar gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2026

