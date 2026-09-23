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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez mesajı: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez mesajı: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran konusunda yürütülen çözüm arayışlarına ilişkin, Körfez'deki sorunların aşılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Körfez'deki çatışmaların çözümüne yönelik bir umut olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın gelişi ve Trump'la görüşme ihtimaline ilişkin soruya ise "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iran-abdli-arabulucularla-gorustu-hurmuz-bogazi-icin-abdye-3-sart-1108952701.html
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i̇ran
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türkiye, donald trump, i̇ran, körfez, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), abd
türkiye, donald trump, i̇ran, körfez, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), abd

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez mesajı: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'

00:51 23.09.2026
© AA / Mehmet Ali ÖzcanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / Mehmet Ali Özcan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran konusunda yürütülen çözüm arayışlarına ilişkin, Körfez'deki sorunların aşılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Körfez'deki çatışmaların çözümüne yönelik bir umut olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın gelişi ve Trump'la görüşme ihtimaline ilişkin soruya ise "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek" yanıtını verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
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