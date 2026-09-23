https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/cumhurbaskani-erdogandan-korfez-mesaji-sikintilari-asmak-icin-calisiyoruz-1108953052.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez mesajı: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez mesajı: 'Sıkıntıları aşmak için çalışıyoruz'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran konusunda yürütülen çözüm arayışlarına ilişkin, Körfez'deki sorunların aşılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T00:51+0300

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türki̇ye

türkiye

donald trump

i̇ran

körfez

körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

abd

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ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı İran konulu Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından Türkevi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Körfez'deki çatışmaların çözümüne yönelik bir umut olup olmadığı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ona çalışıyoruz ve bu gayretlerimizle bir an önce Körfez'deki sıkıntıları aşabilmek için" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın gelişi ve Trump'la görüşme ihtimaline ilişkin soruya ise "Şu anda programda neler var henüz bilmiyorum. Arkadaşlar bana bildirecek" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/iran-abdli-arabulucularla-gorustu-hurmuz-bogazi-icin-abdye-3-sart-1108952701.html

türki̇ye

i̇ran

körfez

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türkiye, donald trump, i̇ran, körfez, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k), abd