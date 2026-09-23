https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/cumhurbaskani-erdogan-yapay-zekada-bize-guc-katacak-altyapi-yatirimlarini-hizlandiriyoruz-1108983952.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguladıklarını, yapay zekada güç sağlayacak altyapı yatırımlarını... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T22:36+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta iş insanlarıyla bir araya geldi.Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir'' dedi.ABD - Türkiye ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik, ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. (ABD ile) Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü bu sürecin en hazırlıklı faktörüdür'' açıklamasında bulundu.

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türkiye, abd, nato, yapay zeka, yapay zeka mühendisliği, iş insanı, bm, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi