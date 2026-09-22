https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogandan-diplomatik-temaslar-1108950616.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Katar, Senegal ve İngiltere liderleriyle bir araya geldi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T22:14+0300
2026-09-22T22:14+0300
2026-09-22T22:14+0300
türki̇ye
senegal
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇ngiltere
katar
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la ayrı ayrı görüştü.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin detayları paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-bir-araya-geldi--1108949365.html
türki̇ye
senegal
i̇ngiltere
katar
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senegal, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇ngiltere, katar, recep tayyip erdoğan
senegal, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇ngiltere, katar, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Katar, Senegal ve İngiltere liderleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la ayrı ayrı görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin detayları paylaşılmadı.