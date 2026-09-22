Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogandan-diplomatik-temaslar-1108950616.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Katar, Senegal ve İngiltere liderleriyle bir araya geldi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T22:14+0300
2026-09-22T22:14+0300
türki̇ye
senegal
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇ngiltere
katar
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108950454_0:27:3040:1737_1920x0_80_0_0_d79cda286d24952f921e7c1220569627.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la ayrı ayrı görüştü.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin detayları paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-bir-araya-geldi--1108949365.html
türki̇ye
senegal
i̇ngiltere
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108950454_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_ff6d8bb86cb0a067eaeb451a7ecacad0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
senegal, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇ngiltere, katar, recep tayyip erdoğan
senegal, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, i̇ngiltere, katar, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar

22:14 22.09.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında Katar, Senegal ve İngiltere liderleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la ayrı ayrı görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin detayları paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi
20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала