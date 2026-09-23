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Bolu'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Bolu'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Bolu'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bolu'ya gelen şüphelilerin ürettikleri sahte altınları kuyumculara satmaya çalıştığını belirledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1'er gramlık 61 sahte altın, 12 gümüş bileklik, 18 kesilmiş bileklik kilidi, altın kaplamada kullanılan kimyasal sıvı, elektronik test cihazı ve altın karışımı tarifinin bulunduğu evrak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 38 bin 500 lira, 200 dolar ve 3 cep telefonu bulundu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/istanbulda-sahte-para-ve-altin-operasyonu-gozaltilar-var-1108774350.html
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bolu, sahte, sahte altın, altın, gram altın, altın kan, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın

Bolu'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

17:38 23.09.2026
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA
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Bolu'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bolu'ya gelen şüphelilerin ürettikleri sahte altınları kuyumculara satmaya çalıştığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1'er gramlık 61 sahte altın, 12 gümüş bileklik, 18 kesilmiş bileklik kilidi, altın kaplamada kullanılan kimyasal sıvı, elektronik test cihazı ve altın karışımı tarifinin bulunduğu evrak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 38 bin 500 lira, 200 dolar ve 3 cep telefonu bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Sahte altın operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
TÜRKİYE
İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu: Gözaltılar var
15 Eylül, 11:08
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