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Bolu'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da sahte altın operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bolu'da kuyumculara sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T17:38+0300

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bolu'ya gelen şüphelilerin ürettikleri sahte altınları kuyumculara satmaya çalıştığını belirledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1'er gramlık 61 sahte altın, 12 gümüş bileklik, 18 kesilmiş bileklik kilidi, altın kaplamada kullanılan kimyasal sıvı, elektronik test cihazı ve altın karışımı tarifinin bulunduğu evrak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 38 bin 500 lira, 200 dolar ve 3 cep telefonu bulundu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/istanbulda-sahte-para-ve-altin-operasyonu-gozaltilar-var-1108774350.html

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