https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/istanbulda-sahte-para-ve-altin-operasyonu-gozaltilar-var-1108774350.html

İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul’da sahte para ve altın operasyonu: Gözaltılar var

Sputnik Türkiye

İstanbul’da sahte para üretimine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 357 bin 400 lira ve 500... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T11:08+0300

2026-09-15T11:08+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde parada sahtecilik ve paraya eşit değerde sahtecilik suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından sahte para üreten şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandıBelirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 357 bin 400 lira ve 500 dolar sahte banknot ele geçirildi.Sahte altın ve binlerce bandrollü kağıt ele geçirildiAramalarda ayrıca 15 adet 100 dolar bandrolü, 2 bin 636 bandrollü kağıt, 6 sahte altın bilezik, altın kolye ile tam altın bulundu.Şüpheliler emniyete götürüldüOperasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

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