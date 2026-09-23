https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/binlerce-fbi-ajaninin-kisisel-verileri-calindi-1108954546.html

Binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalındı

Binlerce FBI ajanının kişisel verileri çalındı

Sputnik Türkiye

Dünyanın en kritik kolluk kuvvetlerinden biri olan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırı iddiasıyla sarsılıyor. Kötü şöhretli Shiny Hunters adlı... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T07:21+0300

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Olay, Shiny Hunters grubunun karanlık web sitelerinde FBI'ı hedef tahtasına oturtarak kurban ilan etmesinden saatler sonra gün yüzüne çıktı. FBIjobs.gov adresindeki iş başvuru portalını etkileyen bu yetkisiz faaliyetlerin ardından platform aniden çökerken, sitede portalın geçici olarak kullanılamadığına dair bir uyarı notu yer aldı.Pazartesinden bu yana sistem verilerine eriştiklerini savunan korsanlar, FBI'ın geçmişteki uyarılarında grubun perakende, teknoloji ve sağlık devlerini hedef aldığını hatırlatmıştı. Bilgisayar korsanlarının asıl amacının finansal kazançtan ziyade, büronun kendileri hakkındaki çevrim içi uyarısını kaldırmasını veya değiştirmesini sağlamak olduğu öne sürülüyor.Geçmişteki güvenlik açıkları hatırlatıldıABD kolluk kuvvetlerinin benzer siber tehditlerle ilk kez karşılaşmadığı biliniyor. Daha önce de Mart ayında hassas dinleme ağlarında olaylar yaşanmış, Rusça konuştuğu düşünülen siber çeteler Adalet Bakanlığına ait gizli belgeleri sızdırmıştı. Ayrıca 2023 yılında Jeffrey Epstein soruşturmasına ait dosyaların bulunduğu New York saha ofisi sistemleri de ihlal edilmişti.FBI yetkilileri konuya ilişkin soruşturmasını titizlikle sürdürürken, siber korsanların eline geçtiği iddia edilen verilerin boyutu ve güvenliği tehdit edip etmeyeceği uluslararası kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.

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