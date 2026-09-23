https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bingolde-asansor-kazasi-1-ogrenci-agir-yarali-1108975467.html

Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı

Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda bulunan asansörde meydana gelen kazada 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T17:18+0300

2026-09-23T17:18+0300

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Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede saat 12.45 sıralarında meydana gelen asansör kazasının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 15 yaşındaki yaralı öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-kattan-asansor-bosluguna-dustu-isci-hayatini-kaybetti-1107961311.html

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bingöl, bingöl valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, asansör, asansör faciası