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Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı
Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda bulunan asansörde meydana gelen kazada 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede saat 12.45 sıralarında meydana gelen asansör kazasının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 15 yaşındaki yaralı öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-kattan-asansor-bosluguna-dustu-isci-hayatini-kaybetti-1107961311.html
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bingöl, bingöl valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, asansör, asansör faciası
bingöl, bingöl valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, asansör, asansör faciası

Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı

17:18 23.09.2026
© AA / Rüştü Nesip ÇiftçiBingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında 1 öğrenci yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda meydana gelen asansör kazasında 1 öğrenci yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2026
© AA / Rüştü Nesip Çiftçi
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda bulunan asansörde meydana gelen kazada 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı.
Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede saat 12.45 sıralarında meydana gelen asansör kazasının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 15 yaşındaki yaralı öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
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