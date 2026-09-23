https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/bingolde-asansor-kazasi-1-ogrenci-agir-yarali-1108975467.html
Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı
Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda bulunan asansörde meydana gelen kazada 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T17:18+0300
2026-09-23T17:18+0300
2026-09-23T17:18+0300
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kaza tespit tutanağı
asansör
asansör faciası
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Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede saat 12.45 sıralarında meydana gelen asansör kazasının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 15 yaşındaki yaralı öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-kattan-asansor-bosluguna-dustu-isci-hayatini-kaybetti-1107961311.html
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bingöl, bingöl valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, asansör, asansör faciası
bingöl, bingöl valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, asansör, asansör faciası
Bingöl'de asansör kazası: 1 öğrenci ağır yaralı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir lisenin pansiyonunda bulunan asansörde meydana gelen kazada 15 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı.
Hüseyin Artunç Lisesi'nin pansiyonundaki yemekhanede saat 12.45 sıralarında meydana gelen asansör kazasının ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 15 yaşındaki yaralı öğrenci, Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ağır yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.