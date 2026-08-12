https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-kattan-asansor-bosluguna-dustu-isci-hayatini-kaybetti-1107961311.html

12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti

12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden binada çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, 12. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

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Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak'taki 12 katlı binanın inşaatında çalışan Mesut Yıldız asansör boşluğuna düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bingolde-asansor-dustu-1-isci-hayatini-kaybetti-1107925332.html

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