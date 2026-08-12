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12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti
12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden binada çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, 12. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak'taki 12 katlı binanın inşaatında çalışan Mesut Yıldız asansör boşluğuna düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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karaman, karaman valiliği, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, işçi, iş kazası

12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti

22:14 12.08.2026
© AA / Murat ÖzünalKaraman'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Karaman'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AA / Murat Özünal
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Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden binada çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, 12. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak'taki 12 katlı binanın inşaatında çalışan Mesut Yıldız asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Bingöl'de inşaatı devam eden binada montajı yapıldığı sırada düşen asansörün altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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