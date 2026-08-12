https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/12-kattan-asansor-bosluguna-dustu-isci-hayatini-kaybetti-1107961311.html
12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti
12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden binada çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, 12. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T22:14+0300
2026-08-12T22:14+0300
2026-08-12T22:14+0300
türki̇ye
karaman
karaman valiliği
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
cenaze nakil aracı
işçi
iş kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107961150_0:33:1798:1044_1920x0_80_0_0_0bc55333c783d007ac1b679b1fe81d26.jpg
Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak'taki 12 katlı binanın inşaatında çalışan Mesut Yıldız asansör boşluğuna düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bingolde-asansor-dustu-1-isci-hayatini-kaybetti-1107925332.html
türki̇ye
karaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107961150_179:0:1619:1080_1920x0_80_0_0_ee543572742f0e1d46ef10b3d1738f0e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karaman, karaman valiliği, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, işçi, iş kazası
karaman, karaman valiliği, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, işçi, iş kazası
12. kattan asansör boşluğuna düştü: İşçi hayatını kaybetti
Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde yapımı devam eden binada çalışan 39 yaşındaki Mesut Yıldız, 12. kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Hamidiye Mahallesi 1038. Sokak'taki 12 katlı binanın inşaatında çalışan Mesut Yıldız asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 39 yaşındaki Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.