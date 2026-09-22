https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/ayda-gizemli-soguk-nokta-kesfedildi-nedeni-arastiriliyor-1108939811.html

Ay'da gizemli 'soğuk nokta' keşfedildi: Nedeni araştırılıyor

Ay'da gizemli 'soğuk nokta' keşfedildi: Nedeni araştırılıyor

Sputnik Türkiye

Ay yüzeyinde 2024'te oluştuğu düşünülen yaklaşık 222 metre çapındaki yeni bir çarpma kraterinin çevresinde, kraterden onlarca kat geniş alana yayılan sıra dışı... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T14:28+0300

2026-09-22T14:28+0300

2026-09-22T14:28+0300

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Ay'ın yüzeyinde bilim insanlarına nadir rastlanan bir doğal deney fırsatı sunan yeni bir oluşum keşfedildi. Yaklaşık 222 metre çapındaki genç bir çarpma kraterinin çevresinde, geceleri komşu bölgelerden belirgin şekilde daha düşük sıcaklıklara sahip geniş bir alan tespit edildi.McGetchin krateri olarak adlandırılan yapının 2024 baharında meydana gelen bir çarpma sonucunda oluştuğu düşünülüyor. Kraterin son derece genç olması, araştırmacıların Ay yüzeyinin milyonlarca yıl boyunca maruz kaldığı değişimler devreye girmeden önce bölgeyi incelemesine olanak sağlıyor.Ancak bilim insanlarının özellikle üzerinde durduğu şey kraterin kendisinden çok çevresindeki gizemli “soğuk nokta”.Kraterden onlarca kat daha büyükAraştırma Science Advances dergisinde yayımlandı. Çalışmayı yürüten Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ekibine UCLA, Intuitive Machines ve NASA Jet İtki Laboratuvarı (JPL) araştırmacıları da katkı sağladı.Bilim insanları, NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) uzay aracından elde edilen görüntüler ve sıcaklık verileri üzerinden yeni oluşumu mercek altına aldı.Soğuk noktaların en dikkat çekici özelliği ise kapladıkları alan.Bu yapılar yalnızca kraterin hemen çevresiyle sınırlı kalmıyor. Bazı durumlarda soğuk bölgenin genişliği, krater yarıçapının onlarca hatta yüzlerce katına ulaşabiliyor.Başka bir ifadeyle göktaşının çarptığı fiziksel alan görece sınırlı olsa bile, çarpışmanın Ay toprağı üzerindeki etkisi çok daha geniş bir bölgenin termal özelliklerini değiştirebiliyor.Ay'daki̇ 'soğuk nokta' nedi̇r?Bilim insanları soğuk noktaları, genç çarpma kraterlerinin çevresinde bulunan ve gece saatlerinde çevredeki araziden daha düşük sıcaklıklara ulaşan geniş bölgeler olarak tanımlıyor.Bu oluşumlar ilk olarak LRO üzerindeki Diviner Lunar Radiometer tarafından elde edilen gece sıcaklığı ölçümlerinde fark edildi.Şimdiye kadar yapılan gözlemler, soğuk noktaların yaklaşık 30 metre ile 2 kilometre çapındaki genç çarpma kraterlerinin çevresinde oluşabildiğini gösteriyor.Ancak bilim insanlarının hâlâ yanıtlamaya çalıştığı önemli bir soru bulunuyor: Bir göktaşı çarpması, kraterin çok ötesine uzanan Ay toprağının sıcaklık davranışını nasıl değiştirebiliyor?En güçlü teori̇: Ay toprağı gevşi̇yorAraştırmacıların elinde güçlü bir açıklama adayı bulunuyor.Önde gelen hipoteze göre göktaşı Ay'a çarptığında yalnızca krateri meydana getirmiyor. Çarpmanın yarattığı enerji, çevredeki regolit olarak bilinen gevşek Ay toprağının üst tabakalarını da etkiliyor.Bu süreç, toprağın üst birkaç santimetresindeki malzemenin yoğunluğunu azaltarak daha gevşek hale gelmesine neden olabilir.Yoğunluğu azalan regolitin termal ataleti de düşüyor. Böylece yüzey, Güneş battıktan sonra ısısını çevredeki daha sıkı topraklardan daha hızlı kaybediyor ve gece sıcaklıkları daha düşük ölçülüyor.Araştırmacıların gerçekleştirdiği termal modellemeler de gözlenen soğumanın regolitin üst katmanlarındaki yoğunluk azalmasıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.Apollo 16'nin ayak izleri ipucu verdi̇Bu hipotezi destekleyen ilginç kanıtlardan biri ise Apollo 16 görevi sırasında elde edildi.Astronotların bir soğuk nokta bölgesinde bıraktığı ayak izlerinin, diğer Ay iniş alanlarındaki benzer izlerden ölçülebilir biçimde daha derin olduğu belirlendi.Bu durum, söz konusu bölgelerdeki regolitin gerçekten daha gevşek olabileceği görüşünü destekliyor.Ancak soğuk noktaların nasıl meydana geldiğinin tüm ayrıntıları henüz kesin olarak açıklanmış değil. Yeni keşfedilen McGetchin krateri bu nedenle araştırmacılar için özel önem taşıyor.'Yüzyılda bi̇r' gerçekleşen çarpışmaKraterin yaklaşık 222 metre çapında olması da keşfi sıra dışı hale getiriyor.Araştırmacıların krater oluşum modellerine göre McGetchin büyüklüğünde bir yapıyı meydana getirecek çarpışmanın Ay'da ortalama 132 yılda bir gerçekleşmesi bekleniyor.Bilim insanları bu nedenle olayı “yüzyıl ölçeğinde nadir” bir çarpışma olarak değerlendiriyor.Daha da önemlisi, araştırmacılar bölgenin çarpışmadan önceki durumuna ait görüntülere sahip.Böylece bilim insanları çarpışma öncesi ve sonrasındaki Ay yüzeyini doğrudan karşılaştırabiliyor.Ay yüzeyi̇nde nadi̇r bi̇r 'doğal deney'Ay yüzeyi sürekli değişiyor.Mikrometeorit çarpışmaları, kozmik ışınlar, Güneş'ten gelen parçacıklar ve aşırı sıcaklık değişimleri, milyonlarca yıl boyunca yüzeydeki malzemeyi yavaş yavaş dönüştürüyor. Bu süreç genel olarak uzay aşınması (space weathering) olarak adlandırılıyor.Bu nedenle milyonlarca yıllık kraterlere bakıldığında, çarpışmanın yüzeyde ilk anda meydana getirdiği değişiklikleri diğer etkilerden ayırmak zorlaşıyor.McGetchin ise araştırmacılara neredeyse hiç bozulmamış yeni bir çarpışma alanını inceleme fırsatı sunuyor.Bilim insanları böylece çarpmanın regolit tabakasını ne kadar uzağa kadar değiştirdiğini, soğuk noktanın nasıl meydana geldiğini ve zaman içerisinde nasıl ortadan kalkacağını izleyebilecek.Soğuk nokta mi̇lyonlarca yıl kalabi̇li̇rAy'daki bu termal izler kısa ömürlü değil.Araştırmalara göre soğuk noktalar yaklaşık 100 bin ila 2 milyon yıl boyunca varlığını sürdürebiliyor ve zamanla giderek silikleşiyor.Bu özellik onları bilim insanları için önemli bir doğal kronometreye dönüştürüyor.Bir kraterin çevresindeki soğuk noktanın ne kadar bozulduğunun belirlenmesi, gelecekte genç Ay kraterlerinin yaklaşık yaşlarının hesaplanmasına yardımcı olabilir.McGetchin kraterinin oluşum zamanının oldukça iyi bilinmesi ise bilim insanlarının bu “termal saati” kalibre etmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.Ay'in yakın geçmi̇şi̇ yeni̇den okunabi̇li̇rYeni keşfin etkileri yalnızca tek bir kraterle sınırlı olmayabilir.Genç çarpma kraterlerinin daha doğru biçimde tarihlendirilebilmesi, bilim insanlarının Ay'a yakın geçmişte ne sıklıkla büyük göktaşlarının çarptığını daha iyi hesaplamasına yardımcı olabilir.Bu kraterler aynı zamanda Ay regolitinin kalınlığının belirlenmesi, yakın dönem çarpışma oranlarının hesaplanması ve Dünya'da bulunan bazı Ay meteoritlerinin olası kaynak bölgelerinin araştırılması açısından da önem taşıyor.Yaklaşık 222 metrelik McGetchin krateri bu nedenle Ay yüzeyindeki küçük bir izden çok daha fazlasını temsil ediyor.Çarpışmadan önceki hali bilinen, son derece genç ve henüz uzay ortamı tarafından büyük ölçüde değiştirilmemiş bölge, bilim insanlarına Ay yüzeyinin bir göktaşı çarpmasının hemen ardından nasıl değiştiğini izleyebilecekleri ender bir laboratuvar sunuyor.Ve kraterin çevresine yayılan dev “soğuk nokta”, bu çarpışmaların Ay yüzeyinde gözle görünen kraterden çok daha büyük izler bırakabileceğini ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/denizin-dibinde-olum-havuzu-kesfedildi-giren-bir-daha-cikamiyor--1108939200.html

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