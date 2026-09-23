https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/arakciden-ab-ve-natoya-abd-ve-israil-uyarisi-zorbalara-yalvarip-yakarmak-hicbir-zaman-yetmez-1108978430.html

Arakçi'den AB ve NATO'ya ABD ve İsrail uyarısı: Zorbalara yalvarıp yakarmak hiçbir zaman yetmez

Arakçi'den AB ve NATO'ya ABD ve İsrail uyarısı: Zorbalara yalvarıp yakarmak hiçbir zaman yetmez

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırması veya desteklemesi halinde Avrupa Birliği ve... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T18:32+0300

2026-09-23T18:32+0300

2026-09-23T18:32+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abbas arakçi

i̇srail

i̇ran

abd

nato

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İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve diğer AB yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Avrupa Birliği ve NATO yetkililerini İsrail ve ABD'nin Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırmamaları veya desteklememeleri konusunda uyardığını söyledi.ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonları "savaş suçları" olarak nitelendiren Arakçi, bu ülkelere destek veren müttefikleri "ağır ve uzun vadeli sonuçlar" konusunda uyardı.Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Rutte'ye: Büyük hatayı bir kenara bırakırsak…Arakçi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yönelik ise şu ifadeleri kullandı: Rutte ne demişti? Arakçi'nin açıklamaları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'daki savaşla ilgili sözlerinin ardından geldi. Rutte, 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana ABD'nin İran'a yönelik ‘Epik Öfke’ operasyonunu desteklemek üzere Avrupa'daki üslerden 5 binden fazla uçağın havalandığını söylemişti.NATO Genel Sekreteri, "ABD'nin Avrupa'yı güç projeksiyonu platformu olarak kullanması olmasaydı Epik Öfke operasyonunu gerçekleştirmenin imkansız olacağını söyleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.Rutte, "Bu yıl 28 Şubat'tan bu yana Epik Öfke’yi desteklemek üzere Avrupa'daki üslerden 5 bin uçak havalandı" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html

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