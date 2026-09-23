https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/arakciden-ab-ve-natoya-abd-ve-israil-uyarisi-zorbalara-yalvarip-yakarmak-hicbir-zaman-yetmez-1108978430.html
Arakçi'den AB ve NATO'ya ABD ve İsrail uyarısı: Zorbalara yalvarıp yakarmak hiçbir zaman yetmez
Arakçi'den AB ve NATO'ya ABD ve İsrail uyarısı: Zorbalara yalvarıp yakarmak hiçbir zaman yetmez
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırması veya desteklemesi halinde Avrupa Birliği ve... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-23T18:32+0300
2026-09-23T18:32+0300
2026-09-23T18:32+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abbas arakçi
i̇srail
i̇ran
abd
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107531107_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_232ff3d895e0e90ff9b95038ca5c152d.jpg
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve diğer AB yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Avrupa Birliği ve NATO yetkililerini İsrail ve ABD'nin Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırmamaları veya desteklememeleri konusunda uyardığını söyledi.ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonları "savaş suçları" olarak nitelendiren Arakçi, bu ülkelere destek veren müttefikleri "ağır ve uzun vadeli sonuçlar" konusunda uyardı.Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Rutte'ye: Büyük hatayı bir kenara bırakırsak…Arakçi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yönelik ise şu ifadeleri kullandı: Rutte ne demişti? Arakçi'nin açıklamaları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'daki savaşla ilgili sözlerinin ardından geldi. Rutte, 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana ABD'nin İran'a yönelik ‘Epik Öfke’ operasyonunu desteklemek üzere Avrupa'daki üslerden 5 binden fazla uçağın havalandığını söylemişti.NATO Genel Sekreteri, "ABD'nin Avrupa'yı güç projeksiyonu platformu olarak kullanması olmasaydı Epik Öfke operasyonunu gerçekleştirmenin imkansız olacağını söyleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.Rutte, "Bu yıl 28 Şubat'tan bu yana Epik Öfke’yi desteklemek üzere Avrupa'daki üslerden 5 bin uçak havalandı" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/son-dakika-haberleri-iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-bmde-konusuyor-terorist-bunlardir-1108975754.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/18/1107531107_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_d8b8d673d1e6576cc68b144cfe17b8ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abbas arakçi, i̇srail, i̇ran, abd, nato
abbas arakçi, i̇srail, i̇ran, abd, nato
Arakçi'den AB ve NATO'ya ABD ve İsrail uyarısı: Zorbalara yalvarıp yakarmak hiçbir zaman yetmez
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırması veya desteklemesi halinde Avrupa Birliği ve NATO'yu "ağır ve uzun vadeli sonuçlar" konusunda uyardı. Arakçi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye de "zorbalara yalvarıp yakarmanın hiçbir zaman yetmediğini" söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve diğer AB yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Avrupa Birliği ve NATO yetkililerini İsrail ve ABD'nin Gazze ve İran'daki askeri faaliyetlerini kolaylaştırmamaları veya desteklememeleri konusunda uyardığını söyledi.
ABD ve İsrail'in yürüttüğü operasyonları "savaş suçları" olarak nitelendiren Arakçi, bu ülkelere destek veren müttefikleri "ağır ve uzun vadeli sonuçlar" konusunda uyardı.
Arakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"@kajakallas ve diğer AB yetkilileriyle yaptığım görüşmelerde, Gazze veya İran'daki İsrail-ABD savaş suçlarının
kolaylaştırılmasının ve desteklenmesinin ağır ve uzun vadeli sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundum."
Rutte'ye: Büyük hatayı bir kenara bırakırsak…
Arakçi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yönelik ise şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük hatayı bir kenara bırakırsak, @SecGenNATO artık zorbalara yalvarıp yakarmanın hiçbir zaman yetmediğini anlamalı."
Arakçi'nin açıklamaları, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'daki savaşla ilgili sözlerinin ardından geldi. Rutte, 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana ABD'nin İran'a yönelik ‘Epik Öfke’ operasyonunu desteklemek üzere Avrupa'daki üslerden 5 binden fazla uçağın havalandığını söylemişti.
NATO Genel Sekreteri, "ABD'nin Avrupa'yı güç projeksiyonu platformu olarak kullanması olmasaydı Epik Öfke operasyonunu gerçekleştirmenin imkansız olacağını söyleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
Rutte, "Bu yıl 28 Şubat'tan bu yana Epik Öfke’yi desteklemek üzere Avrupa'daki üslerden 5 bin uçak havalandı" demişti.