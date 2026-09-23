https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/altin-fiyatlarinda-kritik-donemec-9-gunluk-zorlu-sinav-basliyor-1108954674.html

Altın fiyatlarında kritik dönemeç: 9 günlük zorlu sınav başlıyor

Altın fiyatlarında kritik dönemeç: 9 günlük zorlu sınav başlıyor

Sputnik Türkiye

Piyasalarda dalgalanma sürerken altının ons fiyatı, 22 Eylül tarihindeki işlemlerde 4.291 dolara kadar gerileyerek kritik 4.300 doların altını gördü. Ancak bu... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T07:31+0300

2026-09-23T07:31+0300

2026-09-23T07:31+0300

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Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen en büyük baskı unsuru olmaya devam eden ABD faizleri, Fed'in politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasıyla yeni bir boyut kazandı. Güçlü istihdam ve dirençli tüketim verilerinin tahvil faizlerini yukarı taşıma ihtimali bulunsa da, büyük yatırımcı cephesinde kaçış gözlenmiyor.Ağustos ayında küresel altın fonlarına 18 milyar dolarlık giriş gerçekleşirken, fonların toplam fiziki altın varlığı 4.189 tonla rekor seviyeye ulaştı. Öte yandan büyük kurumların orta vadeli tahminleri yüksek kalmayı sürdürüyor; Standard Chartered 2026 son çeyreğinde ons için 4.650 dolar öngörürken, UBS 12 aylık hedefini 5.400 dolar seviyesinde tutuyor.Piyasaları sarsacak 9 günlük veri takvimiAltının kısa vadeli kaderini tayin edecek yoğun veri maratonu 24-25 Eylül tarihlerinde perşembe ve cuma günleri açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni konut satışları ve dayanıklı mal siparişleri ile başlıyor. Asıl yoğunluk ise 29 Eylül’de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı, ardından kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (çekirdek PCE) ve 2 Ekim’deki tarım dışı istihdam raporu ile zirve yapacak.Teknik açıdan kısa vadeli mücadelenin 4.300-4.400 dolar bandında yoğunlaştığı görülüyor. 4.400 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 4.500 doların yeniden gündeme gelebileceği belirtilirken, aşağı yönlü hareketlerde ise 4.290 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 4.235 dolar bölgesinin izleneceği ifade ediliyor. Gram altın tarafında ise onsun yanı sıra dolar/TL kuru yön belirleyici olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/binlerce-fbi-ajaninin-kisisel-verileri-calindi-1108954546.html

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