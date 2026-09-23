https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/akom-istanbul-icin-saat-verdi-yagmur-siddetlenecek-4-ilce-icin-su-baskini-uyarisi-1108959920.html
AKOM İstanbul için saat verdi: Yağmur şiddetlenecek, 4 ilçe için su baskını uyarısı
AKOM İstanbul için saat verdi: Yağmur şiddetlenecek, 4 ilçe için su baskını uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da dün akşam başlayan sağanağın bugün saat 11.00’den itibaren etkisini artırması bekleniyor. AKOM, yağışların saat 16.00’ya doğru bölgeyi terk etmeye... 23.09.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların saat 11.00’e doğru yeniden kuvvetleneceğini, saat 16.00’ya doğru ise bölgeyi terk etmeye başlayacağını açıkladı.Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan da NTV yayınındaki değerlendirmesinde su baskını tehlikesine dikkat çekti.Yağış saat 11.00’den itibaren şiddetlenecekBalkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağışlı hava, ilk olarak Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde İstanbul’a ulaşan yağış, Avrupa Yakası’nı etkisi altına aldı.Saat 11.00’den itibaren daha da şiddetlenmesi beklenen sağanağın Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor.Yağışın ilerleyen saatlerde önce Boğaz hattında, ardından Anadolu Yakası’nda etkisini artıracağı tahmin ediliyor.AKOM saat verdi: 16.00’ya doğru bölgeyi terk edecekAKOM, İstanbul’da sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Güne 14°C'ler civarına gerileyen serin hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) tekrardan etkisini arttıracağı, akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk etmeye başlayacağı öngörülürken sıcaklıkların 17°C'ler civarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/istanbul-dahil-14-il-icin-sari-kodlu-alarm-o-sehirlerde-olanlar-evlerinden-disari-cikmasin-1108954390.html
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sağanak, sağanak yağış, dilek çalışkan, balkanlar, akom, meteoroloji, tekirdağ, çanakkale
sağanak, sağanak yağış, dilek çalışkan, balkanlar, akom, meteoroloji, tekirdağ, çanakkale
AKOM İstanbul için saat verdi: Yağmur şiddetlenecek, 4 ilçe için su baskını uyarısı
İstanbul’da dün akşam başlayan sağanağın bugün saat 11.00’den itibaren etkisini artırması bekleniyor. AKOM, yağışların saat 16.00’ya doğru bölgeyi terk etmeye başlayacağını bildirdi. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ise özellikle bazı ilçelerde su baskını tehlikesine dikkat çekti.
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yağışların saat 11.00’e doğru yeniden kuvvetleneceğini, saat 16.00’ya doğru ise bölgeyi terk etmeye başlayacağını açıkladı.
Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan da NTV yayınındaki değerlendirmesinde su baskını tehlikesine dikkat çekti.
Yağış saat 11.00’den itibaren şiddetlenecek
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağışlı hava, ilk olarak Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde İstanbul’a ulaşan yağış, Avrupa Yakası’nı etkisi altına aldı.
Saat 11.00’den itibaren daha da şiddetlenmesi beklenen sağanağın Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde su baskınlarına neden olabileceği belirtiliyor.
Yağışın ilerleyen saatlerde önce Boğaz hattında, ardından Anadolu Yakası’nda etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
AKOM saat verdi: 16.00’ya doğru bölgeyi terk edecek
AKOM, İstanbul’da sıcaklıkların da mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Güne 14°C'ler civarına gerileyen serin hava ile birlikte çok bulutlu, aralıklı yağmurlu bir gökyüzü ile başlandı. Yağışların öğle saatlerine doğru (11.00) tekrardan etkisini arttıracağı, akşam saatlerine (16.00) doğru bölgemizi terk etmeye başlayacağı öngörülürken sıcaklıkların 17°C'ler civarında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor."