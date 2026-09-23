Abdulkadir Selvi: 5 milletvekili AK Parti yolunda
© AA / Emin SansarAbdulkadir Selvi
© AA / Emin Sansar
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Abdulkadir Selvi erken seçim olasılığını masaya yatırdı ve hangi şartlarda olacağını değerlendirdi. Selvi ayrıca "5 milletvekili AK Parti yolunda" ifadelerini de kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim olasılıklarını yorumladı. 5 milletvekilinin daha AK Parti'ye katılmak üzere olduğunu öne süren Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunlara dikkat çekti:
Erken seçim için 34 milletvekiline ihtiyaç var
AK Parti’nin milletvekili sayısı 280. MHP’nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı’nın sayısı 326’ya ulaşıyor. Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var. Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te erken seçim kararının alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı açısından kritik olan bir konuyu şansa bırakacak bir lider değil. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. O nedenle 360 milletvekiline ulaşmak için çaba göstereceği kesin. Gerçi Erdoğan’ın çok çaba göstermesine de gerek yoktur. Küçük partilerden AK Parti’ye geçmek isteyenler bir süredir temas kurmaya başladı. Erdoğan’ın 360 sayısına ihtiyacı var ama öyle ‘ne olursan ol ama yine de gel’ durumu yok. Erdoğan’ın, AK Parti’ye geçmek isteyen bazı milletvekillerini veto ettiği söyleniyor.
5 milletvekili daha AK Parti'ye mi geçecek?
Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’la irtibat kuran 5 milletvekili ile temas kurulmuş. Yeni dönemde AK Parti’ye katılmaları sağlanabilirmiş. Seçimlerin ucu gözüktü. Yeni dönemde AK Parti’ye geçişler hızlanabilir. Sadece AK Parti’ye değil, küçük partilerdeki milletvekilleri seçimlerde şanslı gördükleri partilere transfer olabilir.