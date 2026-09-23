Abdulkadir Selvi: 5 milletvekili AK Parti yolunda

AK Parti’nin milletvekili sayısı 280. MHP’nin 46 milletvekilini ekleyince Cumhur İttifakı’nın sayısı 326’ya ulaşıyor. Meclis’te erken seçim kararının alınması için 34 milletvekiline daha ihtiyaç var. Erken seçim kararı alınmadığı taktirde Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te erken seçim kararının alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı açısından kritik olan bir konuyu şansa bırakacak bir lider değil. Kendi göbeğini kendisi kesiyor. O nedenle 360 milletvekiline ulaşmak için çaba göstereceği kesin. Gerçi Erdoğan’ın çok çaba göstermesine de gerek yoktur. Küçük partilerden AK Parti’ye geçmek isteyenler bir süredir temas kurmaya başladı. Erdoğan’ın 360 sayısına ihtiyacı var ama öyle ‘ne olursan ol ama yine de gel’ durumu yok. Erdoğan’ın, AK Parti’ye geçmek isteyen bazı milletvekillerini veto ettiği söyleniyor.