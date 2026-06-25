https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogan-bugun-yeni-belediye-baskanlarimizi-bagrimiza-basacagiz-1106770203.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T15:39+0300

2026-06-25T15:39+0300

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türki̇ye

ak parti

belediye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Eser, kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Parti'ye olan teveccüh her geçen gün katlanarak artıyor. Hizmet etmek isteyen hemen herkes bu çatı altında çalışmayı arzu ediyor. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine katılacak arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Millete ve memlekete hizmet yolculuğunda inşallah tam dayanışma içinde olup halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. Ülkesi ve milleti için hizmet etmek isteyenleri partimize katmaya devam edeceğiz.Etkileşim avcılığı denilen hastalığın kamuda, yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Özel alan kavramı anlamını yitirmekte, görünür olmak, her türlü hassasiyetin önüne geçmekte. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmekte. Bu kapana siyasetçiler de düşmekte. Kendi arkadaşlarımızın da bilerek ya da bilmeden bu ters akıntıya kapıldığını görüyoruz. Partimize zarar veren bu yanlışlara karşı dikkatli olunmalı. Vatandaşın kalbini kıran, icraat değil şov peşinde koşan yaklaşım muhalefetin tarzı olabilir ama bunu tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Görevi ünvanı makamı ne olursa olsun hiçbir arkadaşım unutmasın hepimiz koltuklarımıza milletin takdiri ile geldik. Siyaset tepeden bakma yeri değildir. Oy isterken müşfik, yetkiyi alınca intici olmak asla bizim tavrımız değildir."

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ak parti, belediye, recep tayyip erdoğan