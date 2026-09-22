https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-danimarka-ve-gronland-liderleriyle-anlasma-imzaladi-abdnin-askeri-varligi-genisleyecek-1108946358.html

Trump, Danimarka ve Grönland liderleriyle anlaşma imzaladı: ABD'nin askeri varlığı genişleyecek

Trump, Danimarka ve Grönland liderleriyle anlaşma imzaladı: ABD'nin askeri varlığı genişleyecek

Sputnik Türkiye

ABD, Danimarka ve Grönland, ABD'nin stratejik Arktik adasındaki askeri varlığını genişletmesine imkan sağlayacak güvenlik anlaşmasını imzaladı. Anlaşma... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T19:14+0300

2026-09-22T19:14+0300

2026-09-22T19:15+0300

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abd

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ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamındaki törende Grönland'daki ABD askeri varlığının genişletilmesine ilişkin anlaşmayı imzaladı.Trump: Grönland için harika olacakTrump, imza töreninde anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Kimse bunu yapamadı, ama biz bunu yapıyoruz. Grönland için harika olacak. Danimarka da muhteşemdi" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, "Uzun vadeli muhteşem bir ilişkimiz olacağına inanıyorum" dedi.Anlaşma, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye dahil etme yönündeki önceki açıklamalarının ardından Washington ile Kopenhag ve Nuuk arasında aylardır süren gerilimin ardından geldi. Danimarka ve Grönland daha önce adanın egemenliğinin devredilmesine karşı olduklarını açıklamıştı.Yeni anlaşma ise Grönland'ın Danimarka egemenliğinde kalması ve ABD'nin askeri varlığının genişletilmesi üzerine kuruluyor.ABD'nin askeri varlığı genişleyecekAnlaşmanın, ABD'nin halihazırda Pituffik Uzay Üssü'nün bulunduğu Grönland'daki askeri varlığını genişletmesinin önünü açması bekleniyor.Reuters'a göre anlaşma, Arktik bölgesinin stratejik konumu nedeniyle ABD'nin güvenlik ve askeri erişimini artırmayı amaçlıyor. Grönland tartışmaları nasıl tırmanmıştı?Grönland krizi ocak 2026'da ABD Başkanı Donald Trump'ın adanın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini yeniden gündeme taşımasıyla tırmanmıştı. Trump, Grönland'ın ABD için stratejik öneme sahip olduğunu savunmuş, Washington'un adaya daha geniş askeri ve güvenlik erişimi sağlayacak farklı formüller üzerinde çalıştığını açıklamıştı.Buna karşılık Danimarka ile Grönland yönetimi, adanın geleceğine yalnızca Grönland halkının karar verebileceğini vurgulayarak ABD'nin taleplerini peş peşe reddetmişti.Gerilimin büyümesi üzerine Danimarka'da ABD menşeli ürünlere yönelik boykot kampanyaları düzenlenmiş, Avrupa Birliği ise Grönland'a desteğini göstermek amacıyla yeni bir yatırım paketi hazırlamıştı.Süreç içinde ABD'nin Grönland'daki askeri varlığını genişletmeye yönelik girişimleri ve taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslar da tartışmaları derinleştirmişti. Grönland yönetimi, ABD'den gelen çeşitli teklifleri ge

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/son-dakika-haberleri-trump-bm-genel-kurulunda-konusuyor--1108944352.html

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