https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/262-yil-once-yapilmisti-siirtte-isik-hadisesine-yogun-ilgi-bu-duzenek-yalnizca-bir-muhendislik-1108956153.html

262 yıl önce yapılmıştı, Siirt'te 'ışık hadisesi'ne yoğun ilgi: 'Bu düzenek, yalnızca bir mühendislik harikası değil'

262 yıl önce yapılmıştı, Siirt'te 'ışık hadisesi'ne yoğun ilgi: 'Bu düzenek, yalnızca bir mühendislik harikası değil'

Sputnik Türkiye

Siirt'te 262 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T09:44+0300

2026-09-23T09:44+0300

2026-09-23T09:44+0300

yaşam

siirt

kemal kızılkaya

siirt valiliği

tillo

ışık hadisesi

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Siirt'in Tillo ilçesinde 262 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi bu yıl da gerçekleşti.Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığınca ilçe meydanında sabah namazının ardından düzenlenen programa, Siirt halkının yanı sıra farklı illerden gelen vatandaşlar da katıldı.Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahi dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.5 dakika sürdüKatılımcılar, güneşin doğmasıyla saat 06.20'de gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren hadiseyi alanda kurulan ekrandan takip etti.Bazı vatandaşlar da hadisenin gerçekleştiği anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.Mühendislik harikasıVali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, bu topraklarda yetişen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilim ile hikmeti, akıl ile gönlü buluşturan müstesna şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.Her yıl ekinokslarda gerçekleşen hadisenin bugüne ulaşan büyük bir miras olduğunu belirten Kızılkaya, "İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'ne duyduğu derin vefanın bir nişanesi olarak ortaya koyduğu bu eşsiz ışık düzeneği, yalnızca bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda saygının, sadakatin ve vefanın somut bir ifadesidir. Gün doğumuyla birlikte güneşin ilk ışınlarının İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesine ulaşması, bizlere bilimle inancın, akılla hikmetin ve insanla tabiatın uyum içerisinde buluşabileceğini göstermektedir." dedi.Bu hadisenin bir gökyüzü olayının yanı sıra geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir ilim ve hikmet mirası olduğunu dile getiren Kızılkaya, bu kadim mirasın doğru şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.Işık hadisesi nedir?Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girip, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin başucuna doğuyor.1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

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