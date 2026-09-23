https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/10uncu-yasini-kutlayan-adana-lezzet-festivali-9-11-ekimde-duzenlenecek-1108969778.html

10'uncu yaşını kutlayan Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim'de düzenlenecek

10'uncu yaşını kutlayan Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim'de düzenlenecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin gastronomi alanında önde gelen şehirleri arasında yer alan Adana'da 9-11 Ekim tarihleri arasında 'Adana Lezzet Festivali gerçekleştirilecek. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T15:12+0300

2026-09-23T15:12+0300

2026-09-23T15:16+0300

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adana valiliği

festival

adana lezzet festivali

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Adana’nın binlerce yıllık mutfak mirasını uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşturan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 10. yılında “Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet” temasıyla 9-11 Ekim arasında yapılacak. Türkiye'nin en büyük lezzet festivaline ev sahipliği yapacaklarını belirten Adana Valisi Yavuz Topuz herkesi festivale davet etti, İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında da Adana kebabı pişirdi. Geçen yıl festivalde 500 bin adet et şiş ve 400 bin şişe şalgam tüketilmişti. Adana'da yemek yalnızca bir yemek değildirAdana'nın sofrasında lezzetin yanı sıra emek, bereket, dostluk, paylaşma ve dayanışmanın bulunduğunu dile getiren Vali Yavuz, "Bu şehrin hafızası aslında bir sofradan başlar ve ilerleyip yoluna devam eder. Adana'nın sofrasında çocukluğumuzun, ailemizin, dostlarımızın izleri vardır ve bu izleri takip ettiğiniz zaman yine o sofralara çıkarsınız. Bu yüzden Adana'da bizler için yemek yalnızca yemek yemek değildir, aslında bir hikayedir, bir hatıradır ve dostlukların kurulduğu aslında bir ortamdır." dedi.Acaba olur mu diye başladık Festivalin 10 yıllık geçmişine değinen Yavuz, organizasyonun ilk olarak Yüreğir ilçesindeki Park Panorama'da küçük bir etkinlik fikriyle başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:"İlk seneki organizasyon çok mütevazı, böyle 'Acaba olur mu, olmaz mı?' diye başladığımız yolculukta bugün Adana'nın Merkez Parkı'nda, Türkiye'nin en büyük festival alanında, Türkiye'nin en büyük lezzet festivaline ev sahipliği yapıyoruz. Artık ajandalarda, Adana Lezzet Festivali'nin tarihleri çok uzun zaman önce yerini almaya başlıyor ve aynı şekilde devam ediyor. Evet, bu bize gurur veriyor ama diğer taraftan da bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor."500 bin adet şiş tüketilmiştiFestival 10 yılda 4 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, geçen yıl 800 binden fazla kişiyle rekor kırılmıştı. Aynı yıl Adana ekonomisine 3,7 milyar TL’lik ekonomik değer sağladı. 2025 yılında ayrıca 500 bin adet et şiş ve 400 bin şişe şalgam tüketilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/dunyanin-en-iyi-ikinci-corbasi-gaziantepten-cikti-ilk-yuzde-turkiyeden-4-corba-var-1108963243.html

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adana valiliği, festival, adana lezzet festivali