https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/zelenskiyin-ofisinin-idame-giderleri-onumuzdeki-yil-yuzde-222-oraninda-artacak-1108947657.html
Zelenskiy'in ofisinin idame giderleri önümüzdeki yıl yüzde 22.2 oranında artacak
Zelenskiy'in ofisinin idame giderleri önümüzdeki yıl yüzde 22.2 oranında artacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın 2027 yılına ilişkin bütçe taslağında Zelenskiy'in ofisinin işletme giderlerinin yüzde 22.2 oranında artması öngörülüyor. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T19:09+0300
2026-09-22T19:09+0300
2026-09-22T19:09+0300
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andrey yermak
yolsuzluk soruşturması
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Ukrayna'nın 2027 yılına ilişkin bütçe taslağındaki verilere dayanan Sputnik’in hesaplamasına göre, yönetimi büyük yolsuzluk skandallarına karışmış olan Vladimir Zelenskiy’in ofisinin faaliyetlerini finanse etmeye yönelik harcamalar önümüzdeki yıl, 37 milyar dolarlık bütçe açığına rağmen yüzde 22.2 oranında artacak.Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın sitesinde yayınlanan 2027 yılına ilişkin bütçe taslağında 37 milyar dolarlık bir bütçe açığı, ayrıca ulusal borcun 276 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, ülkenin gelecek yıl GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 44'üne denk gelen 109 milyar doları askeri ihtiyaçlara harcamayı planladığını duyurmuştu.Bütçe taslağına eklenen bir belgede, “2027’de (Zelenskiy ve ofisinin) faaliyetlerine yönelik hizmet, organizasyon, enformasyon analiz ve lojistik destek için 1.072.820,4 bin grivna (yaklaşık 24 milyon dolar)” ifadeleri yer aldı.Mevcut Ukrayna bütçesine göre, Zelenskiy'in ofisinin bu yılki faaliyetlerine yönelik harcamalar 969.100 grivnaydı (yaklaşık 19.6 milyon dolar). Böylelikle önümüzdeki yıl Zelenskiy’in ofisinin idame giderleri yüzde 22.2 oranında artmış olacak.Bununla birlikte Ukrayna’daki asgari ücretin yalnızca yüzde 10.4 oranında artırılması, yani 8.647 grivnadan (193 dolar) 9.546 grivnaya (214 dolar) yükselmesi öngörülüyor.Zelenski'nin ofisindeki üst düzey yetkililer, defalarca büyük yankı uyandıran yolsuzluk skandallarına karışmıştı. Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), Zelenskiy’in Ofis Başkanı Andrey Yermak hakkında Kiev yakınlarındaki lüks konut inşaatlarında kara para akladığı gerekçesiyle suçlamada bulunmuştu. Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi tarafından tutuklanan Yermak, 140 milyon grivna (yaklaşık 3.1 milyon dolar) tutarındaki rekor kefalet bedeli ödeyerek cezaevinden tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, sputnik, bütçe, yüksek rada, kiev, andrey yermak, yolsuzluk soruşturması
ukrayna, vladimir zelenskiy, sputnik, bütçe, yüksek rada, kiev, andrey yermak, yolsuzluk soruşturması
Zelenskiy'in ofisinin idame giderleri önümüzdeki yıl yüzde 22.2 oranında artacak
Ukrayna'nın 2027 yılına ilişkin bütçe taslağında Zelenskiy'in ofisinin işletme giderlerinin yüzde 22.2 oranında artması öngörülüyor.
Ukrayna'nın 2027 yılına ilişkin bütçe taslağındaki verilere dayanan Sputnik’in hesaplamasına göre, yönetimi büyük yolsuzluk skandallarına karışmış olan Vladimir Zelenskiy’in ofisinin faaliyetlerini finanse etmeye yönelik harcamalar önümüzdeki yıl, 37 milyar dolarlık bütçe açığına rağmen yüzde 22.2 oranında artacak.
Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'nın sitesinde yayınlanan 2027 yılına ilişkin bütçe taslağında 37 milyar dolarlık bir bütçe açığı, ayrıca ulusal borcun 276 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor.
Ukrayna Başbakanı Sergey Koretskiy, ülkenin gelecek yıl GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 44'üne denk gelen 109 milyar doları askeri ihtiyaçlara harcamayı planladığını duyurmuştu.
Bütçe taslağına eklenen bir belgede, “2027’de (Zelenskiy ve ofisinin) faaliyetlerine yönelik hizmet, organizasyon, enformasyon analiz ve lojistik destek için 1.072.820,4 bin grivna (yaklaşık 24 milyon dolar)” ifadeleri yer aldı.
Mevcut Ukrayna bütçesine göre, Zelenskiy'in ofisinin bu yılki faaliyetlerine yönelik harcamalar 969.100 grivnaydı (yaklaşık 19.6 milyon dolar). Böylelikle önümüzdeki yıl Zelenskiy’in ofisinin idame giderleri yüzde 22.2 oranında artmış olacak.
Bununla birlikte Ukrayna’daki asgari ücretin yalnızca yüzde 10.4 oranında artırılması, yani 8.647 grivnadan (193 dolar) 9.546 grivnaya (214 dolar) yükselmesi öngörülüyor.
Zelenski'nin ofisindeki üst düzey yetkililer, defalarca büyük yankı uyandıran yolsuzluk skandallarına karışmıştı. Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), Zelenskiy’in Ofis Başkanı Andrey Yermak hakkında Kiev yakınlarındaki lüks konut inşaatlarında kara para akladığı gerekçesiyle suçlamada bulunmuştu. Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi tarafından tutuklanan Yermak, 140 milyon grivna (yaklaşık 3.1 milyon dolar) tutarındaki rekor kefalet bedeli ödeyerek cezaevinden tahliye edilmişti.