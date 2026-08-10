https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html
Ukrayna’da yolsuzluk sıkılaşacağına tırmanıyor: ‘Devlet hiçbir şey yapmıyor’
Ukrayna’da yolsuzluk sıkılaşacağına tırmanıyor: ‘Devlet hiçbir şey yapmıyor’
Sputnik Türkiye
Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) Başkanı Klimenko, ülkede üst düzey yetkililer arasındaki yolsuzluğun azalmak bir yana arttığını belirterek... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T14:42+0300
2026-08-10T14:42+0300
2026-08-10T14:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yolsuzluk
vladimir zelenskiy
mercedes-benz
lamborghini
andrey yermak
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Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelede yaşanan yetersizlikler ve üst düzey yetkililerin karıştığı skandallar gündemi sarsmaya devam ediyor.SAP Başkanı Aleksandr Klimenko, yerel basına yansıyan açıklamalarında, devlet kademelerindeki yolsuzluğun azalmadığını, aksine üst düzey yetkililer arasında tırmanışa geçtiğini açıkladı.Klimenko, devletin bu durumla mücadele konusunda yeterli siyasi iradeyi ortaya koyamadığına dikkat çekti.Askeri fabrikayı hurdaya çıkarıp lüks araç almışlarKlimenko’nun açıklamalarının ardından kamuoyuna yansıyan son vakalardan biri, ülkedeki yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi.Ukrayna’nın ‘Burevestnik’ devlet işletmesinin eski yöneticisinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başlamasından sonra stratejik öneme sahip askeri fabrikayı hurdaya çıkararak sattığı tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, aralarında Mercedes-Benz CLS ve Lamborghini Murciélago gibi lüks spor otomobillerin bulunduğu araçlara harcandığı ortaya çıktı.Soruşturmalar Zelenskiy’in yakın çevresine kadar ulaştıUkrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve savcılık birimlerinin yürüttüğü soruşturmalar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın isimlere kadar uzanıyor:
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ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, vladimir zelenskiy, mercedes-benz, lamborghini, andrey yermak
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, vladimir zelenskiy, mercedes-benz, lamborghini, andrey yermak
Ukrayna’da yolsuzluk sıkılaşacağına tırmanıyor: ‘Devlet hiçbir şey yapmıyor’
14:42 10.08.2026 (güncellendi: 14:43 10.08.2026)
Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) Başkanı Klimenko, ülkede üst düzey yetkililer arasındaki yolsuzluğun azalmak bir yana arttığını belirterek devletin yeterli “siyasi irade” göstermediğini vurguladı.
Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelede yaşanan yetersizlikler ve üst düzey yetkililerin karıştığı skandallar gündemi sarsmaya devam ediyor.
SAP Başkanı Aleksandr Klimenko, yerel basına yansıyan açıklamalarında, devlet kademelerindeki yolsuzluğun azalmadığını, aksine üst düzey yetkililer arasında tırmanışa geçtiğini açıkladı.
Klimenko, devletin bu durumla mücadele konusunda yeterli siyasi iradeyi ortaya koyamadığına dikkat çekti.
Askeri fabrikayı hurdaya çıkarıp lüks araç almışlar
Klimenko’nun açıklamalarının ardından kamuoyuna yansıyan son vakalardan biri, ülkedeki yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi.
Ukrayna’nın ‘Burevestnik’ devlet işletmesinin eski yöneticisinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başlamasından sonra stratejik öneme sahip askeri fabrikayı hurdaya çıkararak sattığı tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, aralarında Mercedes-Benz CLS ve Lamborghini Murciélago gibi lüks spor otomobillerin bulunduğu araçlara harcandığı ortaya çıktı.
Soruşturmalar Zelenskiy’in yakın çevresine kadar ulaştı
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve savcılık birimlerinin yürüttüğü soruşturmalar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın isimlere kadar uzanıyor:
Enerji sektöründeki yolsuzluk grubu:
Geçtiğimiz dönemde enerji sektöründe yürütülen yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak, aralarında Zelenskiy’in yakın çalışma arkadaşı Timur Mindiç
ile eski Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışov
'un da bulunduğu 7 kişiye resmi suçlama yöneltildi.
Yermak hakkında iddialar:
SAP, Zelenskiy’in Ofis Başkanı Andrey Yermak
hakkında Kiev yakınlarındaki lüks konut inşaatlarında kara para akladığı gerekçesiyle suçlamada bulundu. Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi
tarafından tutuklanan Yermak, 140 milyon grivna (yaklaşık 148 milyon TL) tutarındaki rekor kefalet bedelini ödeyerek cezaevinden tahliye edildi.