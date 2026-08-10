https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ukraynada-yolsuzluk-sikilasacagina-tirmaniyor-devlet-hicbir-sey-yapmiyor-1107895336.html

Ukrayna’da yolsuzluk sıkılaşacağına tırmanıyor: ‘Devlet hiçbir şey yapmıyor’

Ukrayna’da yolsuzluk sıkılaşacağına tırmanıyor: ‘Devlet hiçbir şey yapmıyor’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) Başkanı Klimenko, ülkede üst düzey yetkililer arasındaki yolsuzluğun azalmak bir yana arttığını belirterek... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T14:42+0300

2026-08-10T14:42+0300

2026-08-10T14:43+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yolsuzluk

vladimir zelenskiy

mercedes-benz

lamborghini

andrey yermak

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Ukrayna'da yolsuzlukla mücadelede yaşanan yetersizlikler ve üst düzey yetkililerin karıştığı skandallar gündemi sarsmaya devam ediyor.SAP Başkanı Aleksandr Klimenko, yerel basına yansıyan açıklamalarında, devlet kademelerindeki yolsuzluğun azalmadığını, aksine üst düzey yetkililer arasında tırmanışa geçtiğini açıkladı.Klimenko, devletin bu durumla mücadele konusunda yeterli siyasi iradeyi ortaya koyamadığına dikkat çekti.Askeri fabrikayı hurdaya çıkarıp lüks araç almışlarKlimenko’nun açıklamalarının ardından kamuoyuna yansıyan son vakalardan biri, ülkedeki yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi.Ukrayna’nın ‘Burevestnik’ devlet işletmesinin eski yöneticisinin, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatın başlamasından sonra stratejik öneme sahip askeri fabrikayı hurdaya çıkararak sattığı tespit edildi. Elde edilen gelirlerin, aralarında Mercedes-Benz CLS ve Lamborghini Murciélago gibi lüks spor otomobillerin bulunduğu araçlara harcandığı ortaya çıktı.Soruşturmalar Zelenskiy’in yakın çevresine kadar ulaştıUkrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve savcılık birimlerinin yürüttüğü soruşturmalar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın isimlere kadar uzanıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/iran-ukraynanin-hazardaki-saldiriyla-ilgili-izahi-yetersiz-1107895071.html

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Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, vladimir zelenskiy, mercedes-benz, lamborghini, andrey yermak