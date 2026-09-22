https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-kistan-once-sona-erdirmeyi-umuyoruz-1108951288.html

Zelenskiy: Ukrayna’daki çatışmayı kıştan önce sona erdirmeyi umuyoruz

Zelenskiy: Ukrayna’daki çatışmayı kıştan önce sona erdirmeyi umuyoruz

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle Ukrayna’daki çatışmayı kış mevsimi başlamadan önce sona erdirmeyi umduğunu söyledi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T22:57+0300

2026-09-22T22:57+0300

2026-09-22T22:57+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

donald trump

abd

ukrayna

bm genel kurulu

jd vance

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Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zelenskiy, İngilizce yaptığı açıklamada, “Çatışmayı sona erdirebileceğimizi umuyorum. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak. Bunun kış gelmeden önce, mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance daha önce yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik ilerleme kaydedilmesini beklediğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Moskova’nın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına hazır olduğunu, ancak “özel askeri operasyonu” sürdürmek için de yeterli imkana sahip olduğunu ifade etmişti.

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vladimir zelenskiy, donald trump, abd, ukrayna, bm genel kurulu, jd vance