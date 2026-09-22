https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/zelenskiy-ukraynadaki-catismayi-kistan-once-sona-erdirmeyi-umuyoruz-1108951288.html
Zelenskiy: Ukrayna’daki çatışmayı kıştan önce sona erdirmeyi umuyoruz
Zelenskiy: Ukrayna’daki çatışmayı kıştan önce sona erdirmeyi umuyoruz
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle Ukrayna’daki çatışmayı kış mevsimi başlamadan önce sona erdirmeyi umduğunu söyledi. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T22:57+0300
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2026-09-22T22:57+0300
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bm genel kurulu
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Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Zelenskiy, İngilizce yaptığı açıklamada, “Çatışmayı sona erdirebileceğimizi umuyorum. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak. Bunun kış gelmeden önce, mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance daha önce yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik ilerleme kaydedilmesini beklediğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Moskova’nın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına hazır olduğunu, ancak “özel askeri operasyonu” sürdürmek için de yeterli imkana sahip olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/macron-fransa-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-baslamasi-icin-caba-gosterecek-1108950739.html
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vladimir zelenskiy, donald trump, abd, ukrayna, bm genel kurulu, jd vance
vladimir zelenskiy, donald trump, abd, ukrayna, bm genel kurulu, jd vance
Zelenskiy: Ukrayna’daki çatışmayı kıştan önce sona erdirmeyi umuyoruz
Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteğiyle Ukrayna’daki çatışmayı kış mevsimi başlamadan önce sona erdirmeyi umduğunu söyledi.
Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, İngilizce yaptığı açıklamada, “Çatışmayı sona erdirebileceğimizi umuyorum. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak. Bunun kış gelmeden önce, mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance daha önce yaptığı açıklamada, Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin ardından Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik ilerleme kaydedilmesini beklediğini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Moskova’nın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına hazır olduğunu, ancak “özel askeri operasyonu” sürdürmek için de yeterli imkana sahip olduğunu ifade etmişti.