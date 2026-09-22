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Macron: Fransa, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlaması için çaba gösterecek
Macron: Fransa, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlaması için çaba gösterecek
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında kapsamlı müzakerelerin en kısa sürede başlaması için ülkesinin her türlü çabayı göstereceğini... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T22:25+0300
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dünya
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fransa
rusya
ukrayna
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Fransa’nın, Ukrayna halkının barışa yönelik “meşru beklentilerine” desteğini sürdüreceğini belirten Macron, “Fransa, Ukrayna halkının barışa yönelik meşru beklentilerine sarsılmaz desteğini sürdürecek. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında kapsamlı müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması için hiçbir çabadan kaçınmayacak” ifadelerini kullandı.
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emmanuel macron, fransa, rusya, ukrayna, bm genel kurulu
emmanuel macron, fransa, rusya, ukrayna, bm genel kurulu

Macron: Fransa, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlaması için çaba gösterecek

22:25 22.09.2026
© Dursun AydemirEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© Dursun Aydemir
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında kapsamlı müzakerelerin en kısa sürede başlaması için ülkesinin her türlü çabayı göstereceğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fransa’nın, Ukrayna halkının barışa yönelik “meşru beklentilerine” desteğini sürdüreceğini belirten Macron, “Fransa, Ukrayna halkının barışa yönelik meşru beklentilerine sarsılmaz desteğini sürdürecek. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında kapsamlı müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması için hiçbir çabadan kaçınmayacak” ifadelerini kullandı.
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