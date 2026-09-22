https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/macron-fransa-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-baslamasi-icin-caba-gosterecek-1108950739.html

Macron: Fransa, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlaması için çaba gösterecek

Macron: Fransa, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlaması için çaba gösterecek

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında kapsamlı müzakerelerin en kısa sürede başlaması için ülkesinin her türlü çabayı göstereceğini... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T22:25+0300

2026-09-22T22:25+0300

2026-09-22T22:25+0300

dünya

emmanuel macron

fransa

rusya

ukrayna

bm genel kurulu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Fransa’nın, Ukrayna halkının barışa yönelik “meşru beklentilerine” desteğini sürdüreceğini belirten Macron, “Fransa, Ukrayna halkının barışa yönelik meşru beklentilerine sarsılmaz desteğini sürdürecek. Aynı zamanda Ukrayna ile Rusya arasında kapsamlı müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede başlaması için hiçbir çabadan kaçınmayacak” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/trump-putin-ile-yeniden-gorusebiliriz-1108949486.html

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emmanuel macron, fransa, rusya, ukrayna, bm genel kurulu