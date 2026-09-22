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Zaharova, ABD medyasını Gulliver'in Gezileri romanından ‘Büyük Uççulara’ benzetti
Zaharova, ABD medyasını Gulliver'in Gezileri romanından ‘Büyük Uççulara’ benzetti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın konuşmalarını sesi kaldırarak yayınlayan ABD’li medya kuruluşları ile ilgili yorumunda... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ses vermeden yayınlayan ABD’li medya kuruluşlarını, İrlandalı yazar Jonathan Swift'in ‘Gulliver'in Gezileri’ adlı hiciv romanında anlatılan (yumurtayı geniş ucundan kıran) ‘Büyük Uççulara’ (Big-Endian) benzetti.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ABD’deki durumu kendisine has esprili bir dille anlattı:Zaharova, “Herhangi bir tarafı tutmuyorum ama Amerikan televizyon kanallarının berbat seviyesi göz önüne alındığında, özellikle cephenin bu tarafını ‘Büyük Uççular’ olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
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Zaharova, ABD medyasını Gulliver'in Gezileri romanından ‘Büyük Uççulara’ benzetti
14:32 22.09.2026 (güncellendi: 14:44 22.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın konuşmalarını sesi kaldırarak yayınlayan ABD’li medya kuruluşları ile ilgili yorumunda, İrlandalı yazar Swift'in ‘Gulliver'in Gezileri’ adlı romanında anlattığı, yumurtayı hangi ucundan kırılacağı konusunda ölesiye savaşan kurgu karakterleri anımsattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ses vermeden yayınlayan ABD’li medya kuruluşlarını, İrlandalı yazar Jonathan Swift'in ‘Gulliver'in Gezileri’ adlı hiciv romanında anlatılan (yumurtayı geniş ucundan kıran) ‘Büyük Uççulara’ (Big-Endian) benzetti.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda ABD’deki durumu kendisine has esprili bir dille anlattı:
Trump, Amerikan TV kanallarını Beyaz Saray basın grubundan kovdu. Kanallar buna ‘sessiz film’ yöntemiyle karşılık verdi, artık konuşmalarını sessiz yayınlıyorlar. Trump ise kendi kanalını kurarak yanıt verdi: Şimdi ‘Trump TV’ bir Amerikan video platformu üzerinden 7/24 yayın yapıyor. Bu durum, haşlanmış yumurtanın hangi ucundan kırılması gerektiği konusunda ‘Büyük Uççular’ (Big Endians) ile ‘Küçük Uççuların’ (Little-Endians) ölümüne savaştığı, Jonathan Swift’in o ölümsüz eserini çağrıştırıyor.
Zaharova, “Herhangi bir tarafı tutmuyorum ama Amerikan televizyon kanallarının berbat seviyesi göz önüne alındığında, özellikle cephenin bu tarafını ‘Büyük Uççular’ olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.