Zaharova, ABD medyasını Gulliver'in Gezileri romanından ‘Büyük Uççulara’ benzetti

Trump, Amerikan TV kanallarını Beyaz Saray basın grubundan kovdu. Kanallar buna ‘sessiz film’ yöntemiyle karşılık verdi, artık konuşmalarını sessiz yayınlıyorlar. Trump ise kendi kanalını kurarak yanıt verdi: Şimdi ‘Trump TV’ bir Amerikan video platformu üzerinden 7/24 yayın yapıyor. Bu durum, haşlanmış yumurtanın hangi ucundan kırılması gerektiği konusunda ‘Büyük Uççular’ (Big Endians) ile ‘Küçük Uççuların’ (Little-Endians) ölümüne savaştığı, Jonathan Swift’in o ölümsüz eserini çağrıştırıyor.