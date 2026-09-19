https://anlatilaninotesi.com.tr/20260919/ms-nowa-beyaz-saraya-giris-engeli-trump-cnn-politico-ve-agi-yasaklayacagini-aciklamisti-1108879560.html
MS NOW'a Beyaz Saray'a giriş engeli: Trump CNN, Politico ve ağı yasaklayacağını açıklamıştı
MS NOW'a Beyaz Saray'a giriş engeli: Trump CNN, Politico ve ağı yasaklayacağını açıklamıştı
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Beyaz Saray, Trump'ın cuma günü açıkladığı medya 'yasağını' uygulamaya başladı. MS NOW haber kanalından bir muhabir ve fotoğrafçı, cumartesi sabahı çalışmak üzere Beyaz Saray'a geldiklerinde yerleşkeye girişlerine izin verilmedi.
2026-09-19T16:37+0300
2026-09-19T16:37+0300
2026-09-19T16:37+0300
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MS NOW Beyaz Saray muhabiri Akayla Gardner, "Görevli benden kartımı teslim etmemi istedi. Kartımın devre dışı bırakıldığını söyledi. Neden içeri giremediğimi sordum. Bunun kendi yetkisi dahilinde olmadığını söyledi" dedi.Trump, dün, CNN, MS NOW ve Politico'nun 'derhal geçerli olmak üzere' yasaklandığını söylemişti.Beyaz Saray muhabirleri hazırlıksız yakalandıAmerika basınına göre, bu açıklama sırasında bazı Beyaz Saray çalışanları açıklama karşısında hazırlıksız yakalandı. Üç medya kuruluşunun gazetecileri cuma akşamına kadar Beyaz Saray'da çalışmalarını sürdürdü. Ancak gazeteciler günün sonunda yerleşkeden ayrılırken güvenlik kartlarının bir sonraki gelişlerinde çalışıp çalışmayacağını bilmiyordu.MS NOW muhabirinin cumartesi sabahı yaşadığı olay bu soruya ilk yanıtı verdi.Kanal bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
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donald trump, cnn, politico, haberler
donald trump, cnn, politico, haberler
MS NOW'a Beyaz Saray'a giriş engeli: Trump CNN, Politico ve ağı yasaklayacağını açıklamıştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü açıkladığı medya 'yasağını' uygulamaya başladı. MS NOW haber kanalından bir muhabir ve fotoğrafçı, cumartesi sabahı çalışmak üzere Beyaz Saray'a geldiklerinde yerleşkeye girişlerine izin verilmedi.
MS NOW Beyaz Saray muhabiri Akayla Gardner, "Görevli benden kartımı teslim etmemi istedi. Kartımın devre dışı bırakıldığını söyledi. Neden içeri giremediğimi sordum. Bunun kendi yetkisi dahilinde olmadığını söyledi" dedi.
Trump, dün, CNN, MS NOW ve Politico'nun 'derhal geçerli olmak üzere' yasaklandığını söylemişti.
Beyaz Saray muhabirleri hazırlıksız yakalandı
Amerika basınına göre, bu açıklama sırasında bazı Beyaz Saray çalışanları açıklama karşısında hazırlıksız yakalandı. Üç medya kuruluşunun gazetecileri cuma akşamına kadar Beyaz Saray'da çalışmalarını sürdürdü. Ancak gazeteciler günün sonunda yerleşkeden ayrılırken güvenlik kartlarının bir sonraki gelişlerinde çalışıp çalışmayacağını bilmiyordu.
MS NOW muhabirinin cumartesi sabahı yaşadığı olay bu soruya ilk yanıtı verdi.
Kanal bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
ABD Anayasası uyarınca bu haberciliği hükümetin engellemesi veya müdahalesi olmaksızın yapma hakkına sahibiz. Başkan Trump'ın tehdit ettiği yasak hayata geçirilirse, bu temel ve anayasal güvence altındaki hakka yönelik yasa dışı bir saldırı olacaktır.