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Yemen'de açlık büyüyor: 18 milyondan fazla kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Yemen'de açlık büyüyor: 18 milyondan fazla kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Sputnik Türkiye
Dünya Gıda Programı, Yemen'de çatışmaların tırmanmasıyla insani yardım çalışmalarını artırdı. Ülkede 18 milyondan fazla kişi ciddi gıda güvensizliği yaşarken... 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T13:12+0300
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Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle insani ihtiyaçlar artarken, Dünya Gıda Programı (WFP) ülkedeki yardım çalışmalarını artırdı.BM verilerine göre yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi evini terk etti. WFP ise ülkede 18 milyondan fazla kişinin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.60 bin kişiye gıda desteği sağlandıWFP Genel Direktör Vekili Carl Skau, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamada yaklaşık 60 bin kişiye sıcak yemek ve gıda desteği sağlandığını söyledi.WFP verilerine göre Yemen'de 18 milyondan fazla kişi, yani nüfusun yaklaşık yarısı ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Ayrıca 5 yaşından küçük yaklaşık 2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor.Yerinden edilenlerin kaldığı kampların halihazırda kapasitelerinin üzerinde olduğunu belirten Skau, yardım operasyonlarının da yeterli finansmana sahip olmadığını söyledi.Limanlardaki aksama gıda krizini etkiliyorYemen'de tüketilen gıdanın yüzde 90'ı ithal ediliyor. Bu nedenle liman ve havalimanlarının çalışmaması ülkedeki gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor.WFP, Husilerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet göstermekte de güçlük çekiyor. Skau, Husilerin BM ofislerini işgal etmeyi sürdürdüğünü, kuruluşun varlıklarına el konulduğunu ve onlarca BM çalışanının gözaltında tutulduğunu belirtti.Skau, bu koşullar altında bölgede çalışmanın oldukça zor olduğunu söyledi.WFP'nin aynı zamanda ciddi finansman sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle hayat kurtaran yardımları azaltmak zorunda kaldığını belirten Skau, New York'taki temaslarında daha fazla finansman sağlanması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bm-acikladi-yemende-catismalar-nedeniyle-130-bin-kisi-yerinden-edildi-1108915023.html
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yemen, bm dünya gıda programı (wfp), husiler, açlık, kıtlık
yemen, bm dünya gıda programı (wfp), husiler, açlık, kıtlık
Yemen'de açlık büyüyor: 18 milyondan fazla kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Dünya Gıda Programı, Yemen'de çatışmaların tırmanmasıyla insani yardım çalışmalarını artırdı. Ülkede 18 milyondan fazla kişi ciddi gıda güvensizliği yaşarken, 5 yaş altındaki yaklaşık 2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.
Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle insani ihtiyaçlar artarken, Dünya Gıda Programı (WFP) ülkedeki yardım çalışmalarını artırdı.
BM verilerine göre yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi evini terk etti. WFP ise ülkede 18 milyondan fazla kişinin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.
60 bin kişiye gıda desteği sağlandı
WFP Genel Direktör Vekili Carl Skau, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamada yaklaşık 60 bin kişiye sıcak yemek ve gıda desteği sağlandığını söyledi.
Skau
, "Çalışmalarımızı artırıyoruz. Yaklaşık 60 bin kişiye sıcak yemek ve gıda ürünleriyle destek olduk ve yüz binlerce kişiye daha ulaşmak için hazırlık yapıyoruz"
dedi.
WFP verilerine göre Yemen'de 18 milyondan fazla kişi, yani nüfusun yaklaşık yarısı ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Ayrıca 5 yaşından küçük yaklaşık 2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor.
Yerinden edilenlerin kaldığı kampların halihazırda kapasitelerinin üzerinde olduğunu belirten Skau, yardım operasyonlarının da yeterli finansmana sahip olmadığını söyledi.
Skau
, kamplardaki durumu, "İnsanlar yeterince yemek yemiyor, sağlık hizmeti yok ve şimdi buralara hiçbir şeyi olmadan gelen on binlerce yeni insan görüyoruz"
sözleriyle anlattı.
Limanlardaki aksama gıda krizini etkiliyor
Yemen'de tüketilen gıdanın yüzde 90'ı ithal ediliyor. Bu nedenle liman ve havalimanlarının çalışmaması ülkedeki gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor.
WFP, Husilerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet göstermekte de güçlük çekiyor. Skau, Husilerin BM ofislerini işgal etmeyi sürdürdüğünü, kuruluşun varlıklarına el konulduğunu ve onlarca BM çalışanının gözaltında tutulduğunu belirtti.
Skau, bu koşullar altında bölgede çalışmanın oldukça zor olduğunu söyledi.
WFP'nin aynı zamanda ciddi finansman sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle hayat kurtaran yardımları azaltmak zorunda kaldığını belirten Skau, New York'taki temaslarında daha fazla finansman sağlanması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.