https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/yemende-aclik-buyuyor-18-milyondan-fazla-kisi-gida-kriziyle-karsi-karsiya-1108937149.html

Yemen'de açlık büyüyor: 18 milyondan fazla kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Yemen'de açlık büyüyor: 18 milyondan fazla kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Sputnik Türkiye

Dünya Gıda Programı, Yemen'de çatışmaların tırmanmasıyla insani yardım çalışmalarını artırdı. Ülkede 18 milyondan fazla kişi ciddi gıda güvensizliği yaşarken... 22.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-22T13:12+0300

2026-09-22T13:12+0300

2026-09-22T13:12+0300

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yemen

bm dünya gıda programı (wfp)

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açlık

kıtlık

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Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle insani ihtiyaçlar artarken, Dünya Gıda Programı (WFP) ülkedeki yardım çalışmalarını artırdı.BM verilerine göre yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi evini terk etti. WFP ise ülkede 18 milyondan fazla kişinin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.60 bin kişiye gıda desteği sağlandıWFP Genel Direktör Vekili Carl Skau, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamada yaklaşık 60 bin kişiye sıcak yemek ve gıda desteği sağlandığını söyledi.WFP verilerine göre Yemen'de 18 milyondan fazla kişi, yani nüfusun yaklaşık yarısı ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Ayrıca 5 yaşından küçük yaklaşık 2.2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor.Yerinden edilenlerin kaldığı kampların halihazırda kapasitelerinin üzerinde olduğunu belirten Skau, yardım operasyonlarının da yeterli finansmana sahip olmadığını söyledi.Limanlardaki aksama gıda krizini etkiliyorYemen'de tüketilen gıdanın yüzde 90'ı ithal ediliyor. Bu nedenle liman ve havalimanlarının çalışmaması ülkedeki gıda güvenliğini doğrudan etkiliyor.WFP, Husilerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet göstermekte de güçlük çekiyor. Skau, Husilerin BM ofislerini işgal etmeyi sürdürdüğünü, kuruluşun varlıklarına el konulduğunu ve onlarca BM çalışanının gözaltında tutulduğunu belirtti.Skau, bu koşullar altında bölgede çalışmanın oldukça zor olduğunu söyledi.WFP'nin aynı zamanda ciddi finansman sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle hayat kurtaran yardımları azaltmak zorunda kaldığını belirten Skau, New York'taki temaslarında daha fazla finansman sağlanması için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bm-acikladi-yemende-catismalar-nedeniyle-130-bin-kisi-yerinden-edildi-1108915023.html

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yemen, bm dünya gıda programı (wfp), husiler, açlık, kıtlık