https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bm-acikladi-yemende-catismalar-nedeniyle-130-bin-kisi-yerinden-edildi-1108915023.html

BM açıkladı: Yemen'de çatışmalar nedeniyle 130 bin kişi yerinden edildi

BM açıkladı: Yemen'de çatışmalar nedeniyle 130 bin kişi yerinden edildi

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Son 3 günde 11... 21.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-21T18:28+0300

2026-09-21T18:28+0300

2026-09-21T18:28+0300

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husiler

uluslararası göç örgütü (iom)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

göç

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de çatışmalar ve artan güvensizlik nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Yemen'de çatışmalar ve güvensizliğin arttığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.Yerinden edilme sayılarının hızla arttığını ve son 3 günde 11 bin 352 kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Belbeisi, bu kişilerin evlerini ve gelirlerini kaybetmiş aileler olduğunu vurguladı.Açıklamada, 20 Eylül itibarıyla Yemen'den Cibuti'ye geçenlerin sayısının 3 bin 106'ya ulaştığı kaydedildi.Yemen'deki çatışmalarYemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/abd-hazine-bakani-iranin-tum-ticari-havayollari-23-eylulden-itibaren-dunya-genelinde-kapanacak-1108914281.html

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ortadoğu, yemen, husiler, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, göç