https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/bm-acikladi-yemende-catismalar-nedeniyle-130-bin-kisi-yerinden-edildi-1108915023.html
BM açıkladı: Yemen'de çatışmalar nedeniyle 130 bin kişi yerinden edildi
BM açıkladı: Yemen'de çatışmalar nedeniyle 130 bin kişi yerinden edildi
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Birleşmiş Milletler, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Son 3 günde 11... 21.09.2026, Sputnik Türkiye
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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de çatışmalar ve artan güvensizlik nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Yemen'de çatışmalar ve güvensizliğin arttığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.Yerinden edilme sayılarının hızla arttığını ve son 3 günde 11 bin 352 kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Belbeisi, bu kişilerin evlerini ve gelirlerini kaybetmiş aileler olduğunu vurguladı.Açıklamada, 20 Eylül itibarıyla Yemen'den Cibuti'ye geçenlerin sayısının 3 bin 106'ya ulaştığı kaydedildi.Yemen'deki çatışmalarYemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/abd-hazine-bakani-iranin-tum-ticari-havayollari-23-eylulden-itibaren-dunya-genelinde-kapanacak-1108914281.html
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ortadoğu, yemen, husiler, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, göç
ortadoğu, yemen, husiler, uluslararası göç örgütü (iom), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, göç
BM açıkladı: Yemen'de çatışmalar nedeniyle 130 bin kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Son 3 günde 11 bin 352 kişi daha evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de çatışmalar ve artan güvensizlik nedeniyle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.
IOM, Yemen'de ordu ile Husiler arasında devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yemen'de çatışmalar ve güvensizliğin arttığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle yaklaşık 130 bin kişinin yerinden edildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Othman Belbeisi, "Sadece birkaç haftada yaklaşık 130 bin kişi evlerinden zorla çıkarıldı. Birçoğu güvenli bir ortam bulmak için birden fazla kez yer değiştirdi."
dedi.
Yerinden edilme sayılarının hızla arttığını ve son 3 günde 11 bin 352 kişinin daha evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktaran Belbeisi, bu kişilerin evlerini ve gelirlerini kaybetmiş aileler olduğunu vurguladı.
Belbeisi, "Hem kaçan insanlar hem de onları barındıranlar için şimdi desteğe ihtiyacımız var."
ifadesini kullandı.
Açıklamada, 20 Eylül itibarıyla Yemen'den Cibuti'ye geçenlerin sayısının 3 bin 106'ya ulaştığı kaydedildi.
Yemen'de temmuzdan bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.
Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.