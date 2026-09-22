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Uzlaşma sağlandı: Türkiye'nin ünlü bankası 1.55 milyar TL ceza ödeyecek
Uzlaşma sağlandı: Türkiye'nin ünlü bankası 1.55 milyar TL ceza ödeyecek
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu'nun, Garanti BBVA hakkında yürüttüğü soruşturmada uzlaşma kararı verildi. Banka 1.55 milyar lira ödemeyi kabul etti. 22.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-22T11:47+0300
2026-09-22T12:17+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
garanti bbva
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
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Rekabet Kurulu’nun Garanti BBVA hakkında işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Banka, soruşturma kapsamında 1.55 milyar tutarındaki idari para cezası ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kararıyla birlikte banka bakımından soruşturma süreci tamamlanacak.KAP'a açıklama yaptı: 1.55 milyar lira ceza ödeyeceğizGaranti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun yürütülen soruşturmayı banka bakımından uzlaşmayla sonlandırma kararı aldığı ve Garanti BBVA’nın yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeyeceği belirtildi.
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rekabet kurulu, garanti bbva, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
rekabet kurulu, garanti bbva, kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Uzlaşma sağlandı: Türkiye'nin ünlü bankası 1.55 milyar TL ceza ödeyecek

11:47 22.09.2026 (güncellendi: 12:17 22.09.2026)
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2026
© AA
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Rekabet Kurulu'nun, Garanti BBVA hakkında yürüttüğü soruşturmada uzlaşma kararı verildi. Banka 1.55 milyar lira ödemeyi kabul etti.
Rekabet Kurulu’nun Garanti BBVA hakkında işgücü piyasasına yönelik yürüttüğü soruşturma uzlaşmayla sonuçlandı. Banka, soruşturma kapsamında 1.55 milyar tutarındaki idari para cezası ödemeyi kabul etti. Uzlaşma kararıyla birlikte banka bakımından soruşturma süreci tamamlanacak.

KAP'a açıklama yaptı: 1.55 milyar lira ceza ödeyeceğiz

Garanti BBVA, Rekabet Kurulu soruşturmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Bankadan yapılan açıklamada, 24 Şubat 2026 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından gönderilen tebligatla işgücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla banka hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun yürütülen soruşturmayı banka bakımından uzlaşmayla sonlandırma kararı aldığı ve Garanti BBVA’nın yaklaşık 1,55 milyar lira tutarında idari para cezası ödeyeceği belirtildi.
market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
EKONOMİ
Türkiye'nin dev market zincirine milyonluk ceza
4 Eylül, 11:02

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